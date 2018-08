Lavoro nero per 1 | 5 milioni di italiani | così lo Stato perde 20 miliardi

Lavoro - in Italia 1 - 5 milioni di persone in nero : e lo Stato perde almeno 20 miliardi di euro : Negli ultimi due anni, 2015 e 2016, sono in calo “di circa 200.000 unità”, ma attualmente i lavoratori in ‘nero’ in Italia sul totale delle aziende attive “nel 2017 sono un milione 538 mila”. Si tratta di occupati del tutto sconosciuti a livello previdenziale e fiscale (su tre aziende controllate ce n’è in media uno) che secondo la Fondazione studi dei consulenti del Lavoro causano un mancato gettito ...

Lavoro in nero in un ristorante : chiesta la sospensione dell'attività : I controlli della Guardia di finanza. Le Fiamme gialle della tenenza di Iglesias, nell'ambito delle attività di contrasto al Lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato un controllo nei confronti di ...

Lavoro e sicurezza - a Carrara un 2018 nero : 3 morti in pochi mesi - Foto : Provincia - Un comune di nuovo in lutto quello di Carrara. Da ieri le parole di cordoglio per la morte del portuale di 39 anni schiacciato da un carrello elevatore si susseguono in comunicati stampa e ...

Incidenti sul Lavoro - il giorno nero degli operai : 4 morti e un ferito grave in cinque incidenti. Oltre 470 vittime da gennaio : Michael Romano è precipitato dal tetto di un capannone industriale alle 11 in provincia di Frosinone. Un operaio poche ore più tardi è morto a Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, investito dall’esplosione di un tubo ad alta pressione nella stazione ferroviaria. Poco dopo è toccato a un portuale di 40 anni a Marina di Carrara, schiacciato da un carrello elevatore in manovra. E in serata è deceduto anche un elettricista di 33 anni, ...

'Tornerò presto a Lavoro - grazie' - l'annuncio su Twitter del senatore M5S Alberto Airola : Ma è anche il simbolo di una cosa tanto preziosa quanto rara e dimenticata: la politica come passione. Forza Bibo, c'è bisogno di te'. 'Grazie di cuore Luisella, tornerò presto al lavoro'. Il ...

Il decreto dignità è legge. Ok del Senato con 155 sì - 125 no. Opposizioni : favorisce Lavoro nero : Nel testo finale le modifiche sui voucher e lo slittamento a ottobre dei nuovi contratti - Con il voto positivo di 155 Senatori, 125 contrari e un solo astenuto, il decreto dignità diventa legge. Il ...

Dal 2019 nuove regole delle Banche per contrastare Lavoro nero e riciclaggio : A partire dal 1 gennaio 2019, ci saranno delle nuove regole da rispettare che sono conformi alle normative antiriciclaggio nell'ambito dei contanti, degli assegni ed anche i libretti nominativi. Queste nuove regole, rispetto alle precedenti, sono molto più severe e chi non le mette in regola potrebbe andare incontro a delle multe salate. Le novita' presto in arrivo L’Associazione bancaria italiana Abi, ha reso note tutte le novita' che ...

Lavoro : gli ammortizzatori sociali dalla Fornero al Jobs Act : Il primo, del tutto inesistente in precedenza, ha riguardato il mondo della bilateralità, mentre il secondo, solo in parte già esistente, ha riguardato le politiche attive. Il collegamento ...

Una app contro caporalato e Lavoro nero : Openjobmetis lancia AgriForJob : lavoro nero, caporalato, sfruttamento : il mondo dell'agricoltura è da sempre al centro delle polemiche legate allo sfruttamento dei lavoratori, ma da oggi tutto questo si può risolvere. Non c'entrano niente la reintroduzione dei voucher o le ...

Voucher : Alleanza Coop - strumento valido per far emergere Lavoro nero : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Il Voucher è uno strumento utile e corretto, se controllato, tracciato e utilizzato in dosi giuste. Va però effettivamente limitato al solo lavoro occasionale ed è molto utile per far emergere il lavoro nero. Da monitorare l’uso che ne viene fatto dalle false imprese: in quel caso diventa uno strumento nocivo per il mercato e per i lavoratori”. E’ quanto sostiene il numero uno di ...

