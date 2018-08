Laura Boldrini | Sulla Diciotti 195 ostaggi | 150 naufraghi e 45 marinai Salvini

huffingtonpost

(Di sabato 25 agosto 2018) "Qui ci sono 195: 150e 45 uomini dell'equipaggio che attendono di essere liberati mentre il ministrochiede un riscatto all'Europa. Ma tutto questo a Bruxelles genera irritazione perché ricattare non è un metodo accettabile per uno Stato democratico". Lo dice - intervistata dal Corriere della Sera - l'ex presidente della Camera, che ieri ha visitato la nave."Gli italiani - afferma - dovrebbero porsi una domanda davanti a questi immigrati trattenuti in modo illegittimo. Oggi tocca a loro e domani? Si arriverà a trattenere senza l'autorizzazione di un giudice i manifestanti e gli oppositori politici?". E torna ad attaccare Di Maio, che ieri l'aveva accusata di fare una 'passerella a Catania': "Di Maio era su Facebook mentre i vigili dei fuoco scavavano tra le macerie" a Genova, "il problema è che Di Maio ...