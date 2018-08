Laura Boldrini | oltre la follia | ' Salvini popolare come i dittatori Oggi i migranti

Laura Boldrini : "Sulla Diciotti 195 ostaggi : 150 naufraghi e 45 marinai. Salvini chiede riscatto all'Ue" : "Qui ci sono 195 ostaggi : 150 naufraghi e 45 uomini dell'equipaggio che attendono di essere liberati mentre il ministro Salvini chiede un riscatto all'Europa. Ma tutto questo a Bruxelles genera irritazione perché ricattare non è un metodo accettabile per uno Stato democratico". Lo dice - intervistata dal Corriere della Sera - l'ex presidente della Camera Laura Boldrini , che ieri ha visitato la nave Diciotti ."Gli italiani - afferma ...

Nave Diciotti - intervista a Laura Boldrini : “Salvini è un sequestratore - sta violando la legge. Il popolo lo acclama? Anche i dittatori vengono applauditi” : Sul caso della Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, da giorni bloccata nel porto di Catania per effetto di una decisione del ministro dell'Interno e del governo italiano, interviene Laura Boldrini . In un' intervista rilasciata a Fanpage.it, l'ex presidente della Camera attacca Matteo Salvini e dichiara: "Quello di Salvini è un arbitrio, è un vero e proprio abuso di potere. Salvini sta sequestrando questi migranti e l'equipaggio della ...

