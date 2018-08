L' allenatore è il più falloso del match | ecco la cattiveria contro l' avversario

Napoli-Milan - Gattuso : 'Ancelotti più di un allenatore. Donnarumma? Può diventare il più forte al mondo' : LIVE 15:11 24 ago Un giudizio su Castillejo? E' un giocatore con una gamba veloce, frizzantina. Viene da un calcio totalmente diverso dal nostro, ma ti riesce a dare un'alternativa diversa rispetto ...

L'ex allenatore di Lautaro Martinez : 'Sembra Aguero - può diventare più forte. Ecco perchè lo chiamano El Toro' : Manuel Fernandez, ex allenatore di Lautaro Martinez ai tempi delle giovanili, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per raccontare il talento dell'Inter: 'In tre anni ha fatto i salti che di solito si fanno in dieci. Il rischio di confonderti è alto, quello di perdere la direzione è reale. Invece in lui di ...

Atalanta - Gasperini : "Mercato triste - forse serve un allenatore più bravo" : Un ciclone scuote la calma dell'agosto di Zingonia. Nonostante gli ottimi risultati nel doppio preliminare di Europa League, con il passaggio del turno contro il FK Sarajevo ed il largo successo in ...

Allegri al Real Madrid? L'allenatore lusingato dall'interesse dei Blancos : 'è il più grande club al mondo' : ... sono stati gli argomenti che mi hanno indotto serenamente a declinare la chiamata da Madrid ha continuato Allegri, come si legge su Gazzetta dello Sport É il più grande club al mondo, il sogno di ...

Allegri al Real Madrid? L’allenatore lusingato dall’interesse dei Blancos : “è il più grande club al mondo” : L’interesse del Real Madrid verso Massimiliano Allegri lusinga l’allenatore della Juventus, che però fa fede alla parola data al presidente Andrea Agnelli “Ho detto no al Real Madrid perché avevo preso un impegno con il presidente Andrea Agnelli”, ha risposto Massimiliano Allegri alla domanda del giornalista che chiedeva all’allenatore della Juventus un parere sull’interesse palesato dai Blancos nei suoi ...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea : le foto più belle della conferenza stampa nelle vesti di manager [GALLERY] : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea: quest’oggi le prime parole in conferenza stampa nelle vesti di manager Quest’oggi Maurizio Sarri ha tenuto la sua prima conferenza stampa come nuovo manager del Chelsea. L’ex allenatore del Napoli ha precisato che non stravolgerà la sua idea tattica pur adattandosi alle diversità della Premier League. Nella nostra gallery le foto della conferenza stampa di Maurizio ...

Solinas è il nuovo allenatore dei Kaizer Chiefs - la squadra più forte del Sudafrica : Giovanni Solinas è il nuovo allenatore del Kaizer Chiefs , principale club Sudafricano che gli ha fatto firmare un contratto biennale. La scelta e la nomina di Solinas è stata annunciata dal ...

Solinas è il nuovo allenatore dei Kaizer Chiefs - la squadra più forte del Sudafrica : Giovanni Solinas è il nuovo allenatore del Kaizer Chiefs, principale club Sudafricano che gli ha fatto firmare un contratto biennale. La scelta e la nomina di Solinas è stata annunciata dal presidente dei Kaizer Motaung nel fine settimana. "Guardiamo sempre cosa può fare e può darci un allenatore e crediamo che con Solinas abbiamo trovato la persona con le giuste motivazioni ed energie per fare bene", ha ...

Chelsea - Maurizio Sarri nuovo allenatore/ Avvocato Napoli : "Blues non potranno più trattare con noi" : Maurizio Sarri al Chelsea, è ufficiale, ultime notizie: accordo fino al 2021 e ingaggio da 6.4 milioni di euro lordi. Inizia la nuova avventura londinese dell'ex tecnico del Napoli(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:21:00 GMT)

Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea : La squadra di calcio del Chelsea ha annunciato l’esonero del suo allenatore nelle ultime due stagioni, l’italiano Antonio Conte, che lascerà l’incarico dopo aver diretto i primi allenamenti nel raduno estivo della squadra in vista della nuova stagione. L’esonero di The post Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea appeared first on Il Post.

Hervé Renard è l'allenatore più bello di Russia 2018 : Russia 2018 incorona l'allenatore più bello dei Mondiali e il podio va a Hervé Renard, commissario tecnico del Marocco. Alto, capello biondo fluente, occhi azzurri e carnagione bronzea, il ct del Marocco, francese classe 1968, ha battuto tutti i colleghi. Nel mondo del calcio lo conoscono come "re d'Africa", per aver allenato Zambia e Costa d'Avorio, con cui ha alzato la Coppa d'Africa. Per tutti i profani del pallone, invece, il ...