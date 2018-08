La violenza antirazzista | al corteo per la Diciotti feriscono un poliziotto

ilgiornale

(Di sabato 25 agosto 2018) Eccoli i buonisti e antirazzisti al molo di Catania. Protestavano per far scendere i migranti dalla navedella guardia costiera. Ieri cantavano Bella Ciao, oggi sono passati a menar le mani. E hanno pure ferito un. Alla faccia della bontà d'animo.In serata, mentre il governo stava ancora cercando una soluzione alla questione, un gruppo di persone si è ritrovato al molo di Levante per una manifestazione organizzata da un insieme di associazioni. Il motto? La "liberazione" dei migranti che per 5 giorni sono rimasti a bordo della nave. Un gruppo di militanti ha caricato le forze dell'ordine in assetto antisommossa, per provare a sfondare il cordone di sicurezza. Un agente è rimasto ferito ed è stato soccorso.Poche ore dopo è arrivata la notizia che tutti, forse, si aspettavano. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato indagato dalla procura di ...