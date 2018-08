la trama del remake di Resident Evil 2 narrerà una storia più drammatica dell'originale : Resident Evil 2 ha fatto parlare di sé al Gamescom 2018, tornando a mostrarsi in pubblico.Come riporta WCCFtech in occasione di un'intervista il producer Tsuyoshi Kanda e il director Kazunori Kadoi hanno rivelato qualche importante informazione sul gioco, chiarendo anche le differenze con l'originale.Per quanto riguarda narrativa e regia si è voluto rendere il remake più drammatico rispetto al capitolo originario. Si è posta una magigore enfasi ...

L’avventura del Poseidon film stasera in tv 25 agosto : cast - trama - curiosità - streaming : L’avventura del Poseidon è il film stasera in tv sabato 25 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai Movie. La pellicola diretta da Ronald Neame ha come protagonista Gene Hackman. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’avventura del Poseidon film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The Poseidon ...

The 100 2 : trama - episodi e personaggi della seconda stagione : The 100 2 trama e anticipazioni – La seconda stagione ha vissuto il suo debutto nel 2014 grazie alla distribuzione dell’emittente madre The CW. In Italia è andata in onda l’anno successivo e in questi giorni è trasmessa dal canale 20 di Mediaset, a partire dal 24 agosto 2018. Gli episodi di The 100 2 sviluppano la trama in seguito al cliffhanger precedente ed introducono diversi e nuovi personaggi. Ovviamente si tratterà di ...

Le paludi della morte film stasera in tv 24 agosto : cast - trama - curiosità - streaming : Le paludi della morte è il film stasera in tv venerdì 24 agosto 2018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 23:55. La pellicola diretta da Ami Canaan Mann ha come protagonisti Sam Worthington e Jeffrey Dean Morgan. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Le paludi della morte film stasera in tv: scheda e cast TITOLO ORIGINALE: Texas Killing ...

Italo - trama cast e curiosità del film con Marco Bocci : Il legame tra l’uomo e il cane, da sempre il suo migliore amico. Questa la relazione al centro di Italo, il film in onda sabato 25 agosto alle 21.25 su Rai 1 per la regia di Alessia Scarso. Italo, trailer Italo, trama L’arrivo di Italo, un cane randagio bonario, crea dapprima disordine e terrore nella piccola cittadina siciliana di Scicli. Tutti si oppongono all’idea di un cane che vaga per le strade ad eccezione di Meno, un ...

Aspirante vedovo - trama cast e curiosità del film con Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi : Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi sono i protagonisti di Aspirante vedovo, commedia per la regia di Massimo Venier in onda venerdì 24 agosto alle 21.25 su Rai 1. Aspirante vedovo, trailer Aspirante vedovo, trama Alberto Nardi è un imprenditore di scarso successo, ma è sposato con la ricca e potente industriale Susanna Almiraghi. Il loro matrimonio è in crisi e Susanna vuole lasciare Alberto che rischia così di perdere tutto. La ...

I tre giorni del Condor film stasera in tv 23 agosto : trama - cast - curiosità - streaming : I tre giorni del Condor è il film stasera in tv giovedì 23 agosto 2018 in onda in seconda serata su Iris alle ore 23:00. La pellicola diretta da Sydney Pollack ha come protagonisti Robert Redford, Max von Sydow, Faye Dunaway. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV I tre giorni del Condor film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Three ...

Mostra del Ricamo di Valtopina - mercoledì la presentazione. Porzi : 'Evento che tramanda tradizioni' : ...spiega la presidente Porzi " si conferma anche per il 2018 una grande kermesse in grado di mettere in evidenza e di dare la giusta importanza ad un know how che rischia di andare perduto in un mondo ...

Troppo napoletano - trama e cast del film con Serena Rossi : Martedì 21 agosto Rai2 alle 21.15 propone il film diretto da Gianluca Ansanelli, Troppo napoletano che vede protagonista Serena Rossi. Troppo napoletano, trailer Troppo napoletano, trama Quando il suo ex marito, un popolare cantante neomelodico, perde la vita lanciandosi dal palco per fare stage diving, Debora si preoccupa per suo figlio Ciro di undici anni. Il ragazzino sembra molto turbato, al punto da non mangiare più neanche il ragù ...

A Venarotta "tramano" le meraviglie del ricamo! : A Venarotta, non solo ricamo, ma anche tante altre espressioni del 'saper fare'! Infatti si susseguiranno esposizioni di artigianato, spettacoli musicali e la possibilità di assaggiare pietanze ...

Forsaken Il fuoco della giustizia film stasera in tv 20 agosto : trama - curiosità - streaming : Forsaken Il fuoco della giustizia è il film stasera in tv lunedì 20 agosto 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola è diretta da Jon Cassar con protagonisti Donald Sutherland, Kiefer Sutherland e Demi Moore. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Forsaken Il fuoco della giustizia film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Forsaken GENERE: ...

Professore per amore : trama - curiosità e cast della commedia con Hugh Grant e Marisa Tomei : Hugh Grant è una garanzia, sempre, come mostra la commedia romantica Professore per amore dove l’attore inglese gigioneggia alla grande a fianco della deliziosa Marisa Tomei. Il film in onda lunedì 20 agosto su Rai1 alle 21,25 per MyMovies merita un 3 su 5 anche per TvZap è una pellicola che supera ampiamente la sufficienza donando momenti di divertimento e gioia. Professore per amore, trama e cast Al centro della storia di Professore per ...

Il segno della libellula Dragonfly film stasera in tv 20 agosto : trama - curiosità - streaming : Il segno della libellula Dragonfly è il film stasera in tv lunedì 20 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola è diretta da Tom Shadyac con Kevin Costner e Kathy Bates. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il segno della libellula Dragonfly film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Dragonfly GENERE: Drammatico, Thriller, ...

Ultimo 4 L’Occhio Del Falco prima puntata : trama replica 19 agosto 2018 : Ultimo 4 L’OCCHIO DEL Falco prima puntata. Con le repliche della quarta stagione, torna su Canale 5 la fiction con Raoul Bova. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata domenica 19 agosto 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Ultimo 4 L’Occhio Del Falco prima puntata: trama replica 19 agosto 2018 Il colonnello Ultimo, dopo molti screzi con il comando dell’arma, viene trasferito al nucleo ecologico dei Carabinieri. ...