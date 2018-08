La storia dei cerchi nel grano

«La storia siamo noi». Come funziona il marketing dei brand vintage : C’è chi, Come la Cedrata Tassoni, resta «fedele alla linea» e chi, Come Buondì Motta, gioca a spiazzare l’opinione pubblica coniugando campagne tradizionali e social network. C’è chi, Come il gruppo BasicNet, acquisisce e rilancia marche nobili della moda e chi, Come Amaro Lucano, si divide tra instant marketing ed edizioni limitate. I marchi che hanno fatto la storia si misurano con l’epoca del web. Seguendo ...

Hawaii - la storia dei suoi uragani : ecco perché Lane potrebbe essere più devastante dei suoi predecessori : “I residenti e i turisti delle isole hawaiane devono essere molto cauti e prudenti per i prossimi 3-4 giorni e stare in allerta, prestare attenzione a linee elettriche e alberi abbattuti, potenziali alluvioni lampo localizzate, frane, detriti e agli insoliti fenomeni che possono verificarsi dopo una tempesta. Possono esserci vittime come conseguenza delle alluvioni o degli effetti dello stato agitato dell’oceano, come imponenti maree e mari ...

Da Scelba a Salvini - la storia dei ministri dell'Interno : L'estate 2018 verrà ricordata come l'estate del vicepremier, un po' come il più classico dei tormentoni musicali

L'estate sta finendo : la storia della hit dei Righeira : ... corruzione politica, immoralità nel lavoro e nell'economia, mondo della moda, peculiare dello yuppismo , in particolare italiano. Se l'allegria della musica scanzonata di "L'estate sta finendo" è ...

La storia dei molluschi dimostra che l'evoluzione premia i più pigri : molluschi estinti 5 milioni di anni fa necessitavano di più energia per sopravvivere. Mentre quelli di oggi richiedono meno energia e sono pigri

La storia dei molluschi dimostra che l’evoluzione premia i più pigri : Una lumaca (Pixabay) pigri o laboriosi, lenti o dinamici? Uno studio condotto su alcune specie animali dà la rivincita a chi è affetto da pigrizia contro gli operosi. Dall’analisi dei dati su alcuni molluschi e fossili, l’evoluzione sembra aver favorito gli individui più pigri anziché quelli più attivi ed energetici. I risultati dello studio, guidato dalla University of Kansas, sono pubblicati su Proceedings of the Royal Society B. I ...

storia dei 2 milioni per i disabili che un benefattore non riesce a donare : L'idea è meravigliosa: donare il proprio patrimonio per rendere migliore la vita dei disabili. Il progetto è bellissimo: utilizzare una colonia marina abbandonata e in degrado per dare sollievo a chi soffre, ma anche lavoro a decine di persone. Uno di quei propositi che dovrebbe trovare tutte le strade spianate, la burocrazia pronta a mettersi a disposizione e l'entusiasmo di una comunità. E invece no. ...

La storia dei delitti del “mostro di Firenze” : La notte del 21 agosto di cinquant'anni fa fu usata per la prima volta l'arma con la quale nei successivi 17 anni vennero commessi altri sette duplici omicidi The post La storia dei delitti del “mostro di Firenze” appeared first on Il Post.

Dalla storia di Gesù agli anni 80 - la riscoperta del passato e dei valori è il nucleo di GF Productions : ... rivisitato in chiave moderna, con lo scopo di capire innanzitutto questa figura religiosa, punto di riferimento cristiano, come si colloca nel mondo moderno. Ci aspettiamo un grandissimo risultato ...

Tennis : Novak Djokovic è nella storia. E’ lui il favorito dei prossimi US Open? : Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina di storia nel Tennis. Il serbo con il trionfo a Cincinnati (Stati Uniti) ha conquistato l’unico Masters 1000 della collezione che mancava nella sua bacheca. Al sesto tentativo, il serbo ce l’ha fatta stabilendo un primato molto importante, ovvero quello del “Career Golden Masters“. Un riconoscimento importante per un giocatore che, fino a qualche mese fa, sembrava perso tra ...

Ecco Otto - l’eroe che ha commosso tutti. La sua storia ha fatto il giro dei social : Italia in lacrime : Quando si leggono storie così è praticamente impossibile non commuoversi. Stava facendo il bagno con il figlio tredicenne quando la madre all’improvviso non lo ha più visto. Il ragazzino sembrava scomparso nel nulla, inghiottito tra le onde davanti alla spiaggia di Mondello, a Palermo. Erano circa le 16 e nell’assolata spiaggia della borgata marinara una mamma cercava il suo bambino. In mezzo a migliaia di bagnanti, tra teli ...

I funerali nella Preistoria : alla Valle dei Templi una notte alla scoperta degli antichissimi riti delle sepolture : La morte ha da sempre stimolato nell'uomo la creazione di un insieme di credenze su un mondo altro , soprannaturale, con cui l'essere umano ha stabilito delle "relazioni". Dai resti archeologici è ...

storia dei lavori per rinforzare il ponte Morandi - che non sono mai partiti : Il 3 maggio scorso Autostrade per l’Italia ha pubblicato un bando di gara per rinforzare il ponte Morandi di Genova. I lavori, che non sono mai iniziati perché la gara non è ancora stata assegnata, riguardavano “interventi di retrofitting strutturale del Viadotto Polcevera al km 000+551 dell’Autostrada A10 Genova-Savona”. In particolare “il progetto di retrofitting” si legge nei documenti ...