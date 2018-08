La sicurezza in alta quota

leggioggi

(Di sabato 25 agosto 2018) Essere ospite ed immergersi nelle meravigliose montagne che circondano il Passo Tonale, il quale riveste un ruolo importante nella Val di Sole, nota per essere meta di vacanze estive ed invernali, nonché di eventi sportivi a livello mondiale e arrivi di tappa del Giro d’Italia è una sensazione che da turista si deve assaporare. Se poi cammini, in una domenica d’agosto, lungo la strada statale 42 che ti porta allo scollinamento del Passo Tonale, dove a confine tra il Trentino Alto Adige e la Lombardia è situato l’Ossario, costruito nel 1924 proprio sull’attuale confine tra Trentino e Lombardia, un tempo confine di Stato tra l’Impero Austro Ungarico ed il Regno d’Italia; esso ospita i resti di 831 soldati che combatterono nella zona del Tonale durante la Grande Guerra e nella piazza attigua noti la presenza di una divisa della Polizia Locale, sembra una cosa un po’ “strana”. Non è così, ...