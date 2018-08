La rivoluzione dell' amore

rivoluzione Dazn. Ora per vedere la Serie A è obbligatorio Internet. I dati e gli utenti della prima giornata : Dazn ha radicalmente rivoluzionato il modo di vedere il calcio in Italia. La piattaforma streaming di Perform, che da quest’anno trasmette in diretta esclusiva tre incontri per ogni giornata della Serie A, ha modificato le abitudini degli appassionati che ora per vedere tutto il campionato devono sottoscrivere due abbonamenti (Sky detiene infatti i diritti sugli altri 7 incontri del weekend) e soprattutto possono vedere le tre partite su ...

Elisabetta Gregoraci - l'estate della rivoluzione : chi è il nuovo compagno Francesco : A 8 mesi dalla separazione consensuale da Flavio Briatore, la showgirl di origine calabrese vola a New York con...

Elisabetta Gregoraci - l'estate della rivoluzione : vacanze d'amore insieme al nuovo compagno Francesco : A 8 mesi dalla separazione consensuale da Flavio Briatore, la showgirl di origine calabrese vola a New York con...

Tasse rimborsate via smartphone : la rivoluzione della cinese Alipay : La piattaforma di pagamento mobile Alipay ha annunciato il primo servizio di rimborso Tasse tramite mobile al mondo sulle spese effettuate all’estero. Il nuovo servizio verrà lanciato per i turisti cinesi in Corea del Sud. La piattaforma di pagamento online, nata nel 2004 in Cina da Alibaba, il colosso cinese dell’ecommerce, e gestita dal suo braccio finanziario, Ant Financial Services Group, ha da tempo detto addio a contanti e ...

La rivoluzione digitale delle orchestre : Finora era un tabù, o in ogni caso una regola fondamentale del galateo teatrale: cellulari e tablet, in sala, non si portano. E soprattutto non si usano, perché la luce azzurrognola nel buio pesto della platea disturba i vicini di posto e i musicisti. Sembrava una certezza incrollabile, e invece le orchestre britanniche l'hanno appena fatta a pezzi. Invitando non solo il pubblico, ma anche gli stessi interpreti a convertirsi al digitale.La ...

N'Zonzi guida la rivoluzione : ecco come cambia il centrocampo della Roma : Sorridano gli attaccanti, gli esterni e le mezzali della Roma: è arrivato per loro un campione del mondo.

La rivoluzione digitale più veloce delle leggi : ... al di là dell'apprezzamento dei consumatori: quali che siano le loro preferenze o il loro grado di soddisfazione, il presunto potere di mercato delle società fornitrici di servizi dell'economia ...

Gerardo Greco nuovo direttore responsabile del Tg4. Mediaset : “Al via una vera e propria rivoluzione della rete” : Continuano i cambiamenti in casa Rete4: Gerardo Greco dal 10 agosto sarà il nuovo direttore responsabile del Tg4. Codirettrice Rosanna Ragusa – già alla guida di testate giornalistiche Mediaset, tra cui l’agenzia interna NewsMediaset. A renderlo noto è la stessa azienda in una nota. “L’ingresso di Gerardo Greco alla guida del Tg4 anticipa un altro importante rinnovamento, quello di tutta Retequattro. Dalle prossime settimane ...

UN POSTO AL SOLE CANCELLATO?/ "Si rischia la rivoluzione" : le rivelazioni dell'attrice Miriam Candurro : Miriam Candurro parla della presunta chiusura di Un POSTO al SOLE: "Sarebbe terribile, scenderebbe in piazza tutta l'Italia". Oltre alla soap, un nuovo libro in stampa.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 20:30:00 GMT)

Genova - va giù la rampa dell'A10 in via Siffredi : la rivoluzione del traffico : rivoluzione al traffico e probabili disagi nella notte tra domani, giovedì 2 agosto, e la mattina di venerdì 3 per l'abbattimento della rampa a mare dell'uscita dell'autostrada A10 a Cornigliano. Via ...

La rivoluzione silenziosa del caffè nelle piantagioni della Colombia : Andrés Hernando Torbada Sánchez, agricoltore del caffè nel programma tripla A di Nespresso (foto: Mattia Balsamini) Jardín (Colombia) – Quando cadono sul fondo del secchio, le drupe di caffè appena raccolte suonano come pesanti gocce di pioggia. Tra settembre e novembre nei dintorni di Jardín, una cittadina di 15mila abitanti a quattro ore di auto a sud di Medellín, si celebra la stagione del raccolto e nelle fattorie aggrappate ai ripidi ...

Dieta della rivoluzione metabolica : ecco come funziona : La Dieta della rivoluzione metabolica puo' far dimagrire velocemente in qualche giorno. Si mangia tanta frutta e verdura. ecco cosa si mangia.

Torna Better Call Saul - la rivoluzione delle serie tv non è ancora finita : Dal 7 agosto la 4ª stagione dello spin-off di Breaking Bad. L'epopea dell'avvocato ammaliatore e sconfitto sa di grande letteratura La storia Jimmy voleva essere una persona diversa e per una ...

La rivoluzione diocesana è già partita : delle 16 foranie ne restano soltanto sei : Cortina, Cadore e Comelico si fondono, un solo soggetto in Agordino e nel Feltrino, Alpago va con Zoldo e Longarone