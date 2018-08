La prima di Cristiano Ronaldo allo Stadium | è amore oltre i goal

Niente “Effetto Cristiano Ronaldo” - la prima allo Stadium è un flop : per stendere la Lazio però basta la ‘vecchia’ Juventus : Cristiano Ronaldo in ombra alla prima partita all’Allianz Stadium, ma per battere la Lazio basta la ‘vecchia Juventus’: Pjanic e Mandzukic firmano il 2-0, Bonucci e Chiellini blindano la difesa Sono passati 144 giorni da quando Cristiano Ronaldo si è alzato a 2 metri e 37 cm da terra, firmando uno dei gol più belli della storia del calcio, la magica rovesciata che ha riscosso gli applausi del pubblico bianconero, gli ...

Juventus-Lazio - la prima ‘scorrettezza’ di Cristiano Ronaldo : CR7 prova la furbata ma le telecamere lo inchiodano [FOTO] : Cristiano Ronaldo prova la furbata contro la Lazio: l’attaccante della Juventus cerca di colpire la palla con la mano dopo un tentativo di colpo di testa, ma le telecamere lo inchiodano Attesissima la prima partita all’Allianza Stadium di Cristiano Ronaldo, questa volta con la maglia della Juventus e non come avversario. Il fuoriclasse portoghese è andato subito vicino al gol, provando una… furbata! CR7 ha provato a ...

LIVE Juventus-Lazio - Serie A in DIRETTA : 0-0 - la prima di Cristiano Ronaldo allo Stadium. Super sfida con i biancocelesti : Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Lazio, primo anticipo della seconda giornata di Serie A. Un match che segna l’esordio ufficiale allo Stadium di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sicuramente l’osservato speciale, visto che cerca ancora il primo gol in Italia dopo averlo mancato con il Chievo. Proprio a Verona i bianconeri arrivano dalla rimonta al Bentegodi, con il 3-2 arrivato solo nel ...

La Juventus ‘torna a casa’ : sarà la prima volta di Cristiano Ronaldo allo Stadium - il post social : Cristiano Ronaldo oggi alle 18 esordirà all’Allianz Stadium, il numero 7 della Juventus scalda l’ambiente bianconero sui social Cristiano Ronaldo appare sul profilo della Juventus. Il club bianconero, all’esordio in questa stagione all’Allianz Stadium contro la Lazio, celebra il suo ‘ritorno’ nell’impianto sportivo con un’immagine di CR7 con in mano la maglia della Juventus. La ‘prima ...

Cristiano Ronaldo sui social : “felice per prima vittoria con la Juve” : “Felice per la prima vittoria con la maglia della Juve”: così, con un pollice alzato, Cristiano Ronaldo commenta la sua prima in serie A, twittando in italiano dopo il 3-2 in casa del Chievo.L'articolo Cristiano Ronaldo sui social: “felice per prima vittoria con la Juve” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus/ Video - prima in A : sei occasioni da gol - ecco la migliore! : Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:55:00 GMT)

La prima partita di Cristiano Ronaldo in Serie A : Scenderà in campo per Chievo-Juventus, che si giocherà stasera alle 18: sarà anche la partita inaugurale della nuova Serie A The post La prima partita di Cristiano Ronaldo in Serie A appeared first on Il Post.

Cristiano Ronaldo canta per la Juventus prima del debutto in campo : Nemmeno «l’affare del secolo» CR7 è immune ai riti di iniziazione. Cristiano Ronaldo, come tutti i nuovi arrivati in una nuova squadra, ha dovuto esibirsi in una prova canora per «presentarsi» ai suoi compagni. prima del debutto nella serie A italiana con la maglia bianconera (l’appuntamento è alle 18 di sabato 18 agosto per Chievo-Juventus). https://www.instagram.com/p/Bml5YWXja2j/?tagged=CristianoRonaldo L’asso portoghese ...

prima di Serie A : tutte le partite - gli orari e arbitri. Pasqua per il debutto di Cristiano Ronaldo alla Juve : Glli arbitri della Prima giornata di Serie A, in programma domenica 19 agosto alle ore 20.30, sono i seguenti: Atalanta-Frosinone, lunedì 20, ore 20.30,: Piccinini; Bologna-Spal: Giacomelli; Chievo-...