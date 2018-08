La manutenzione della spiaggia di S Agostino a Gaeta

Autostrade - per Genova investito nella manutenzione più della media : Teleborsa, - Non c'è stato un difetto di investimenti di Autostrade per l'Italia nella manutenzione delle Autostrade , anzi, la concessionaria avrebbe speso di più di quanto previsto dalla Convenzione ...

Ponte Morandi - siamo tutti costruttori ma ci manca la cultura della manutenzione : di Felice Lucia Dalla caduta del Ponte tutti in Italia ci siamo trasformati in esperti di costruzione. Noi che siamo un popolo di proprietari di case ci siamo sempre cimentati con le costruzioni, così come da piccoli ci insegnano a giocare con i lego. Ma poco o nulla si fa nella manutenzione. E non parlo solo di viadotti e strade, pensate alle reti colabrodo, oppure ai palazzi fatiscenti. Di solito un grande popolo si vede da come esce dalla ...

Campidoglio : Ponte della Magliana - attività sorveglianza e manutenzione : Roma – In merito a quanto riferito da alcuni organi di informazione, si precisa che il Ponte della Magliana, così come gli altri ponti della Capitale, è sottoposto a periodica attività di sorveglianza prevista dagli appalti dedicati. Così il Campidoglio in una nota. Nei prossimi giorni si terrà in Campidoglio una riunione, indetta dalla Sindaca Virginia Raggi, per aggiornamenti e approfondimenti sul tema della sicurezza dei ponti ...

Leoni Ghergo (FI Giovani) : “Avviare subito piano di manutenzione e controllo delle infrastrutture della Capitale” : Roma – “La tragedia di Genova impone di avviare, senza indugi, un piano straordinario di manutenzione e controllo di ponti e viadotti sul territorio romano – dice Simone Leoni Ghergo, Vicecoordinatore di Forza Italia Giovani Roma appellandosi al sindaco Raggi -. Le infrastrutture non possono essere ritenute materia di secondo piano: necessitano di investimenti, controlli e manutenzioni periodiche al fine di garantire un adeguato ...

Interventi di manutenzione straordinaria per la rete viaria della Provincia di Catanzaro : Pubblicati sul sito della Provincia di Catanzaro i bandi di gara relativi agli Interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. ...

Blackout improvvisi a Seregno tra manutenzione agli impianti e l'arrivo della metrotranvia : Blackout a Seregno che sta vivendo da diversi giorni un "effetto presepe" dovuto a continue interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica in diverse zone della città. Il problema? Lo spostamento ...