La famiglia Benetton è sola Neanche a Cortina li vogliono più

(Di sabato 25 agosto 2018) Dopo quel maledetto 14 agosto, quando il ponte Morandi di Genova è crollato strappando la vita a 43 persone, ma soprattutto dopo la festa adella, proprio loro sono finiti nel mirino. Sul web e non. La, infatti, il giorno di Ferragosto, mentre l'Italia intera piangeva le vittime del crollo del viadotto, si è riunita con amici e parenti per una mega grigliata. Una tradizione, per carità, ma che forse si poteva evitare. Dopo la rabbia per la festa, il popolo italiano ha dovuto fare i conti anche con la (quasi unica) preoccupazione deisul crollo in borsa di Atlantia, holding che gestisce Autostrade di proprietà dei. Per questo molti italiani si sono sentiti abbandonati e molti politici hanno attaccato duramente lache "invece di preoccuparsi degli sfollati pensa ai suoi soldi e a quelli degli investitori".Ma ora c'è un altro ...