Kevin McKidd e Kim Raver sul triangolo Amelia-Owen-Teddy | ' Non sarà facile'

(Di sabato 25 agosto 2018) Dopo un'assenza di circa cinque anni, la dottoressaAltman, interpretata dall'attrice Kim, è tornata sul set di Grey's Anatomy nel corso della quattordicesima stagione. Nonostante le prime apparizioni siano avvenute durante la prima parte dell'anno è nella season finale che il suo personaggio è entrato nel vivo della trama. Durante la 14x24 abbiamo assistito al ritorno dial Grey-Sloan Memorial Hospital con una notizia che ha sconvolto tutto il fandom: il cardiochirurgo è incinta del bambino diHunt. Come se questo non bastasse anche la sua vita lavorativa è stata stravolta: il capo di chirurgia, Miranda Bailey, le ha affidato - seppur per un periodo limitato - la gestione dell'intero reparto. Il ritorno dicome influira' sulla trama di Grey's Anatomy VIDEOe soprattutto ilconcome verra' gestito? A queste domande hanno ...