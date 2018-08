Juventus-Lazio | Risultato 2-0 | Raddoppio di Mandzukic dopo il gol di Pjanic

DIRETTA/ Juventus Lazio (risultato live 2-0) streaming video e tv : raddoppio di Mandzukic! : DIRETTA Juventus Lazio , streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la seconda giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:29:00 GMT)

Juventus -Lazio - Risultato 1-0 - rete di Pjanic. CR7 vicino al Gol. : La Juventus è in vantaggio alla fine del primo tempo della partita contro la Lazio. È stato Pjanic a portare in vantaggio i bianconeri, dopo un buon avvio della Lazio che rimane...

Diretta/ Juventus Lazio (risultato live 1-0) streaming video e tv : ammonito Parolo : Diretta Juventus Lazio , streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la seconda giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:06:00 GMT)

Juventus -Lazio - Risultato 1-0. Diretta Live. Gol di Pjanic. Fine del primo tempo. : La Juventus è in vantaggio alla Fine del primo tempo della partita contro la Lazio. È stato Pjanic a portare in vantaggio i bianconeri, dopo un buon avvio della Lazio che rimane...

DIRETTA/ Juventus Lazio (risultato live 1-0) streaming video e tv : i biancocelesti ci provano : DIRETTA Juventus Lazio , streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la seconda giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:40:00 GMT)

Gol Pjanic - rete incredibile della Juventus contro la Lazio [VIDEO] : Gol Pjanic – Si sta giocando il primo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Lazio che hanno regalato grosse emozioni già dai primi minuti. Bianconeri in vantaggio dopo 30 minuti, il marcatore è stato Pjanic, gran tiro da fuori del bosniaco, niente da fare per Strakosha. Gol Pjanic Pennellata di @Miralem_Pjanic #juveLazio @Juventusfc pic.twitter.com/jqnnhWwskZ — Gianfranco Mesmile ...