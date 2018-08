Juve-Lega | ancora problemi sui tappetini

Infortunio Coman / Lungo stop per il francese ex Juventus : di nuovo ko i legamenti della caviglia? : Infortunio Coman, Lungo stop per il francese ex Juventus che si ferma durante Bayern Monaco-Hoffenheim. Si teme la nuova rottura dei legamenti della caviglia sinistra.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 23:16:00 GMT)

La Lega A risponde al presidente della Liga : comunicato durissimo dopo le accuse a Juve ed Inter : La Lega Serie A si definisce sorpresa ed amareggiata dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente de La Liga Javier Tebas. Dichiarazioni che senza alcuna base conoscitiva ledono l’immagine e mettono in dubbio l’integrità ed il buon operato di due club italiani e della stessa Lega a cui essi, insieme ad altre 18 società, aderiscono. La Lega non può accettare passivamente dichiarazioni che considera alla stregua di strumenti mediatici atti ...

Milinkovic Savic alla Juventus?/ Ultime notizie : il destino del serbo legato a Modric e Pjanic : Milinkovic Savic alla Juventus? Ultime notizie: il destino del serbo legato a Modric e Pjanic, ecco l'incastro che può portare Sergej a Torino dalla Lazio(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:50:00 GMT)

La Juve sbarca nel basket? L'Eurolega apre : gli indizi e lo scenario : Alle tante indiscrezioni, ai tanti indizi che hanno avvicinato la Juventus al mondo del basket, si sono unite oggi le fondamentali parole di Jordi Bartomeu, presidente di Eurolega , la più importante manifestazione per club del continente quando si parla di pallacanestro. I ...

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sara' anche Gonzalo Higuain, atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto ...

Juve - rottura con la Lega per i 'tappetini' : Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbe stato uno strappo tra la Lega e il club bianconero per la questione 'tappetini', cioè quegli spazi commerciali tra bordocampo e altre zone, ...

Juve - Cristiano Ronaldo e l'alleanza con Jorge Mendes : anteprima della Superlega : Vanno considerati come aziende individuali di portata globale , macchine di Sport & Entertainment Business che producono immagine e comunicazione da sé, e toccano fatturati annui da società di calcio ...