Juve-Lazio | Inzaghi | ' Non sono soddisfatto Con certi avversari serve dare di più'

Juve-Lazio 2-0 - decidono Pjanic e Mandzukic. CR7 ancora a secco. Napoli-Milan 3-2 - rimonta pazzesca al S.Paolo : Juve-Lazio- Finisce 2-0 in favore della Juventus la 2^ giornata di campionato. Mossa a sorpresa di Allegri che sceglie di puntare sul 4-3-3 dal 1°. A centrocampo spazio per Matuidi, mentre in attacco out Douglas Costa, Dybala e Cuadrado. Bernardeschi, Mandzukic e CR7 in campo dal 1′. Gara dominata dai bianconeri, in gol nel primo […] L'articolo Juve-Lazio 2-0, decidono Pjanic e Mandzukic. CR7 ancora a secco. Napoli-Milan 3-2, rimonta ...

Juve-Lazio - Matuidi : ''Partenza perfetta - Ronaldo si sbloccherà'' : Cristiano Ronaldo? È un calciatore eccezionale, il migliore al mondo. Sono felice di giocare al suo fianco, così come anche gli altri compagni di squadra. Ci aiuterà a fare meglio e speriamo a ...

Niente gol di Ronaldo - ma buona la prima della Juve all’Allianz : Lazio battuta 2-0 : La rima è in “ic”, ma alla Juve va bene così. Nell’attesa messianica del primo gol di Cristiano Ronaldo, ci pensano Pjanic e Mandzukic (un gol per tempo: entrambi al 30’) a battere la Lazio nella prima sfida di campionato allo Stadium. I campioni d’Italia rischiano meno rispetto al debutto di sette giorni fa a Verona, due gol presi contro il Chievo...

Juventus - il video del clamoroso errore di Cristiano Ronaldo contro la Lazio : Aspettavano tutti soltanto quel momento. Gol della Juve. Gol di Cristiano Ronaldo. Per l'euforia generale che sarebbe stato il pizzicotto definitivo a trasformare il sogno in realtà. Sì, CR7, il "...

Juventus - Allegri dopo il successo contro la Lazio : le indicazioni su Bonucci e Ronaldo : Secondo successo consecutivo della Juventus in campionato, la squadra di Allegri ok contro la Lazio, ecco le indicazioni dell’allenatore bianconero ai microfoni di Sky: “E’ stata una partita diversa rispetto a quella di Verona, c’è stato un impatto fisico diverso ma all’inizio del match abbiamo avuto un po’ di fretta. Il pericolo di oggi era quello di andare dietro all’entusiasmo che c’era allo stadio per la prima partita in ...

Serie A - la Juventus spegne la Lazio allo Stadium : 2-0 con Pjanic e Mandzukic - a secco Ronaldo : La Juventus ha sconfitto per 2-0 la Lazio nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Decidono i gol di Pjanic , 30', nel primo tempo e Mandzukic , 75', nella ripresa.

La frenesia di vedere Cristiano Ronaldo - Dybala e la panchina : la lucida analisi di Allegri post Juventus Lazio : Dopo il successo per 2-0 sulla Lazio, Massimiliano Allegri ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi ragazzi, spiegando anche i motivi di alcune scelte tattiche particolari La Juventus ha ottenuto la sua seconda vittoria in campionato, la prima in casa, superando per 2-0 la Lazio. Nel post gara Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare lucidamente diversi aspetti della gara della sua Juventus, ...

Tutto facile per la Juve contro la Lazio ma Ronaldo resta ancora a secco : Leiva e Lulic rientrano dalla squalifica e fanno tutta la differenza del mondo. I biancocelesti girano bene attorno al proprio regista e registrano tre o quattro occasioni importanti a fine primo ...

Niente gol di Ronaldo - ma buona la prima della Juve all'Allianz : Lazio battuta 2-0 : La rima è in 'ic', ma alla Juve va bene così. Nell'attesa messianica del primo gol di Cristiano Ronaldo, ci pensano Pjanic e Mandzukic , un gol per tempo: entrambi al 30', a battere la Lazio nella ...

Ronaldo senza gol ma la Juve batte la Lazio : Cristiano Ronaldo resta ancora a secco, ma la Juventus non stecca la prima all'Allianz Stadium. I bianconeri battono la Lazio per 2-0 e centrano così la seconda vittoria in altrettante partite fin qui ...

Juventus-Lazio 2-0 : in gol Pjanic e Mandzukic : J UVENTUS-LAZIO 2-0, primo tempo 1-0, MARCATORI: 30' pt Pjanic; 30' st Mandzukic JUVENTUS, 4-3-3,: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, dal 39' st Bentancur,, Pjanic, dal 24' ...

PAGELLE / Juventus Lazio (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Juve-Lazio - le pagelle di CM : Chiellini dominante - CR7 ancora in rodaggio - Immobile e Luis Alberto steccano : ... si fa perdonare con una prodezza balistica che sblocca il risultato, 69' EMRE CAN 6.5 : entra bene in partita, anche come vice Pjanic, MATUIDI 6.5: prima stagionale per il campione del Mondo, sempre ...

La Juventus regola 2-0 la Lazio. Ancora a secco Cristiano Ronaldo : La Juventus di Massimiliano Allegri non stecca e vince alla grande lo scontro diretto contro la Lazio di Simone Inzaghi, alla seconda sconfitta consecutiva. I bianconeri hanno vinto con un gol per tempo frutto delle reti di Pjanic, nella prima frazione, e di Mandzukic ad un quarto d'ora dal novantesimo. La notizia di giornata è che Cristiano Ronaldo, autore di una buona prova, è rimasto Ancora a secco lasciando la ribalta agli altri. Con questa ...