John McCain interrompe le cure | il cancro è ormai terminale

USA - John McCain ha i giorni contati : 'Non voglio Donald Trump al mio funerale' : Il suo nome sale agli onori della cronaca quando nel 1967 , durante la Guerra del Vietnam , l'aereo sui cui viaggiava in una missione di perlustrazione venne abbattuto in volo dai Viet Cong. Si salvò,...

La resa di John McCain : stop alle cure contro il cancro : ... è assente dal Congresso da dicembre, quando il suo ufficio annunciò il suo ritorno in Arizona per "la terapia e la riabilitazione".Il repubblicano fino a quando ha svolto attività politica a ...

Usa - il senatore John McCain interrompe le cure contro il cancro. “Progresso inevitabile della malattia” : Il senatore repubblicano John McCain non riceverà più le cure per il tumore di cui soffre da tempo. “Il progresso della malattia e l’inesorabile avanzare dell’età rendono il loro verdetto. Con la sua consueta forza di volontà, ha adesso scelto di interrompere le cure mediche”, così la famiglia in una nota. Il senatore aveva reso pubblica la sua malattia l’estate scorsa: una forma “grave e aggressiva” di tumore al cervello. In ...