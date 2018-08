Jesolo | fermato un giovane per lo stupro della 15enne Video

Jesolo - per lo stupro della 15enne fermato un senegalese. Salvini : «Non possiamo espellerlo» : stupro della quindicenne a Jesolo: è stato fermato un senegalese di 25 anni, rintracciato dalla polizia a Venezia Mestre in un hotel. Era già conosciuto dalle forze dell'ordine e...

Jesolo - fermato 25enne senegalese per stupro di una minorenne. Salvini : “Verme già condannato a lasciare l’Italia” : Un 25enne senegalese, Mohamed Gueye, è stato fermato per lo stupro di una 15enne, avvenuto il 22 agosto sulla spiaggia di Jesolo. Era già stato condannato a lasciare l’Italia, scrive Salvini su Facebbok, ma avendo avuto una figlia da una donna italiana non può essere espulso. Il ministro dell’Interno poi, in un post sul social network, lo chiama “verme” e aggiunge: “Roba da matti. Con il #DecretoSicurezza, se un ...

Jesolo - fermato un giovane per lo stupro della 15enne : Salvini: «È un immigrato senegalese irregolare. Con il Decreto Sicurezza, se un clandestino stupra, ruba, uccide o spaccia, se ne torna a casa subito»

Jesolo - fermato un giovane per lo stupro della ragazza di 15 anni : Salvini: «È un immigrato senegalese irregolare. Con il Decreto Sicurezza, se un clandestino stupra, ruba, uccide o spaccia, se ne torna a casa subito»

Jesolo - fermato un senegalese per lo stupro della 15enne in spiaggia. Salvini : «Aveva precedenti - assurdo» : È stato fermato un senegalese per lo stupro della quindicenne violentata in spiaggia a Jesolo. L'uomo, un 25enne, è stato rintracciato dalla polizia a Venezia Mestre dove aveva...