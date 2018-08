Jesolo | 15enne violentata in spiaggia | fermato un 25enne

Jesolo - 15enne stuprata al mare. La polizia arresta un senegalese : La polizia di Stato di Venezia ha eseguito il provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Venezia a carico di un 25enne senegalese gravemente indiziato della violenza sessuale commessa in danno di una minorenne a Jesolo lo scorso 23 agosto. Le indagini, coordinate dalla locale Procura e condotte dalla Squadra Mobile di Venezia, hanno permesso di rintracciare a Venezia Mestre il giovane che aveva trovato rifugio ...

Jesolo - 15enne violentata sulla spiaggia da un nordafricano : Continua la caccia all'immigrato che mercoledì notte a Jesolo ha violentato una quindicenne friulana e poche sono le probabilità che possa ancora trovarsi nei paraggi. La ragazzina di origine africana ...

Stupro Jesolo - individuato l’orco che ha abusato della 15enne : è uno spacciatore della zona. L’identikit : Quella che doveva essere una notte di divertimento in spiaggia con gli amici si è trasformata in un incubo: una ragazzina di 15 anni, a Jesolo, ha denunciato di essere stata violentata. Sotto accusa un ragazzo straniero che la ragazzina aveva conosciuto in discoteca e col quale si era appartata. Sulla vicenda continua a indagare la polizia. I tragici fatti sono stati resi noti dall’edizione veneta del Corriere della Sera: mercoledì 22 ...

Jesolo - 15enne denuncia stupro in spiaggia : si cerca un giovane straniero : La ragazzina era uscita con degli amici ma poi si era appartata con un ragazzo conosciuto poco prima in un locale

Jesolo : 15enne friulana violentata in spiaggia : Jesolo ultime notizie – Tragedia in spiaggia per una 15enne di origini friulane, che si trovava nella località balneare per una vacanza in famiglia. La ragazzina sarebbe stata raggiunta da un aggressore forse straniero, dopo essersi allontanata dal gruppo di amici con cui stava trascorrendo la serata. Sul caso indaga la Procura di Minori: i genitori della 15enne hanno denunciato l’accaduto. 15enne ricoverata a San Donà di Piave: ...

