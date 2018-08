Jesolo | 15enne violentata in spiaggia | arrestato senegalese Ultime notizie | Salvini

Jesolo - 15ENNE VIOLENTATA IN SPIAGGIA : ARRESTATO SENEGALESE/ Ultime notizie : ecco dove si era nascosto : JESOLO , 15ENNE VIOLENTATA in SPIAGGIA . Ultime notizie : c’è un video del violentatore, indagini a tutto campo. Proseguono ormai da più di 48 ore, le ricerche dello stupratore(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:26:00 GMT)

Jesolo - stupro 15enne : fermato senegalese : 12.26 La Polizia ha posto in stato di fermo un senegalese di 25 anni ritenuto l'autore della violenza sessuale nei confronti della 15enne , lo scorso 23 agosto a Jesolo . Le indagini condotte dalla squadra mobile di Venezia hanno permesso di rintracciare il 25enne, che aveva trovato rifugio in una struttura ricettiva di Mestre. Dopo la notifica del provvedimento restrittivo è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore.

