Iron Fist 2 | Daredevil pronto al debutto?

ilnotiziangolo

: #IronFist - Stagione 2: forse vedremo un personaggio di Daredevil! - 3cinematographe : #IronFist - Stagione 2: forse vedremo un personaggio di Daredevil! - AdrianKuntner : American Vandal Staffel 2 & Marvel's Iron Fist Staffel 2 ?????? & Sausage Party? xd -

(Di sabato 25 agosto 2018)2 potrebbe vivere la comparsa di un personaggio ben noto agli appassionati della Marvel. La seconda stagione della serie Tv di Netflix potrebbe infatti prevedere l’entrata in scena di, grazie all’ingresso di una new entry collegata al personaggio.2 apre infatti le porte a Sam Chung, alias Blindspot.2 recluta James Chen Il biondo lottatore al centro della trama potrebbe trovare presto un valido alleato. Fino ad ora il viaggio del protagonista è stato solitario e complicato e sappiamo come la narrazione punterà proprio su questo conflitto interno nei nuovi episodi. In questa situazione drammatica, un altro personaggio potrebbe affiancarsi al nostro eroe. L’autore del fumetto Charles Soule ha annunciato infatti via Twitter che James Chen rivestirà i panni di Sam Chung alias Blindspot. Si tratta del fedele compagno di, in ...