Irlanda - viaggio difficile per Papa Francesco : sul tavolo pedofilia e aperture ai gay : Non c'erano l'aborto, né il divorzio, la contraccezione era messa al bando e il mondo della politica si rapportava con timore all'autorità ecclesiastica. Poi le cose, col passare degli anni, si sono ...

Harry e Meghan scelgono l’Irlanda per il primo viaggio ufficiale da marito e moglie : Per Meghan Markle e Harry è tempo del primo viaggio all’estero ufficiale. Dopo le celebrazioni del centenario della Raf i due sono sbarcati a Dublino, per due giorni di incontri ufficiali. E finora se la stanno cavando bene. La coppia, sposata dal 19 maggio scorso, alla fine ha optato per un approccio pubblico più informale, che – a differenza di Kate Middleton e William – prevede anche dimostrazioni pubbliche d’affetto, ...