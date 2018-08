Irlanda | Spagna | Portogallo | Grecia | come si vive dopo la crisi in 8 grafici Anche

Irlanda - Spagna - Portogallo - Grecia : come si vive dopo la crisi in 8 grafici. Meglio che in Italia : Con l'uscita ufficiale della Grecia dal bailout, Eurolandia può dire di aver superato una fase molto difficile della sua storia. Non si può dire che la crisi sia davvero terminata per tutte le sue ...

Irlanda - Spagna - Portogallo - Grecia : come si vive dopo la crisi in 8 grafici. Meglio che in Italia : L’Irlanda raccoglie nuovi successi, la Spagna ha persino superato l’Italia, il Portogallo recupera i disoccupati, mentre Grecia e Cipro continuano a soffrire. La chiave di un recupero sano è, come sempre, un recupero della produttività, grazie soprattutto al miglioramento del capitale umano, con un costo del lavoro che dia risorse allo sviluppo. Importante anche avere spazio fiscale, e quindi un debito basso, per affrontare ...