Intesa con Chiesa | Albania e Irlanda per far sbarcare i migranti della Diciotti 

Intesa con Albania e Chiesa cattolica per far sbarcare i migranti della Diciotti : Matteo Salvini annuncia da Pinzolo che i migranti della nave Diciotti «sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare». Saranno ospitati in parte dall’Albania, in parte dalla Chiesa italiana, «dai vescovi che hanno aperto le porte, i cuori e il portafoglio», ha detto il ministro dell’Interno annunciando l’Intesa....

Niente Intesa a Bruxelles. Linea dura di Conte : «Ci saranno conseguenze» : Il premier: Europa ipocrita. Ma il governo teme ritorsioni sulla manovra e cerca Stati disposti ad accogliere. L’Ue: sanzioni se Roma non paga

Ryanair - Intesa con i piloti : evitato scipero. Titolo vola in Borsa : Pioggia di acquisti su Ryanair, che spicca il volo sulla Borsa di Londra con un guadagno del 6,54% a 14,01 euro e volimi di scambio sostenuti. A dare linfa al Titolo è il raggiunto accordo con i ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - Intesa vicina con il Bologna per Destro : Calciomercato Sampdoria – Beffa clamorosa in casa Sampdoria nelle ultime ore in casa Sampdoria, i blucerchiati avevano raggiunto l’accordo con il Valencia per l’attaccante Simone Zaza, il calciatore poi ha scelto il Torino. Cambio di strategia nelle ultime ore per la Sampdoria, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb, incontro in corso con il Bologna per Mattia Destro, si sta parlando del trasferimento in ...

Sassuolo - Intesa con il Barcellona per Marlon : Un blitz a sorpresa, che porta alla fumata bianca: come riferito da Sky Sport , l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali è volato a Barcellona e ha trovato l'intesa con i blaugrana per il difensore brasiliano classe '95 Marlon , manca solo l'accordo con il ...

Unicredit - nuova truffa via sms - WhatsApp e mail/ A rischio conti correnti anche per i clienti di Intesa e Bnl : I clienti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e Bnl devono fare attenzione ai tentativi di truffa che possono portare anche allo svuotamento del proprio conto corrente(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 10:44:00 GMT)

Berlusconi : “Mai un’Intesa Fi-Pd - speriamo che il governo Lega-M5s finisca presto” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, rassicura i suoi elettori sullo stato di salute del partito, garantisce che non ci sarà mai un'alleanza con il Pd e spera che la Lega possa tornare nell'alleanza del centrodestra, augurandosi la fine "dell'anomalia del governo giallo-verde, alla quale ci opponiamo con fermezza".Continua a leggere

Trump - al via sanzioni Usa contro l'Iran/ Mosca attacca : "Profondamente delusi : si salvi Intesa con Teheran" : Iran, da domani gli Usa imporranno nuove sanzioni al Paese arabo sull'importazione di alcuni beni: si attende la reazione di Rouhani, mentre Trump si dice disponibile a incontrarlo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:16:00 GMT)

Russo - ConfIntesa Sicilia - : ConfIntesa presente all'inaugurazione della pesa pubblica e del mercato contadino di San Cipirello : "Un importante momento di crescita dell'economia locale spesso dimenticata a favore di strutture macroeconomiche inadeguate a contesti particolareggiati, pecca di una politica economica a livello ...

Di Maio : ci sarà Intesa con la Lega sulle grandi opere : Il ministro pentastellato dello Sviluppo economico si dice fiducioso di trovare un'intesa con l'alleato di governo, pur rilanciando i dubbi sulla Tav -