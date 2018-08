Inter | convocati Nainggolan e Joao Mario

Inter - Spalletti : 'Vogliamo vincerle tutte. Modric? Non è tra i convocati' : Al debutto contro il Sassuolo, Luciano Spalletti rivendica con orgoglio il ruolo che l' Inter potrebbe avere in questo campionato: 'Siamo più forti dell'anno scorso e vogliamo vincere più partite ...

Ciclismo su pista - sono tre gli spr Inter ascolani convocati per gli Europei di Glasgow : ... 16 prove complessive tra Europei , Mondiali e Coppe del Mondo, . Tre gli azzurri selezionati per le "specialità veloci" , Team Sprint, Sprint, Keirin, Km. da Fermo, e tutti del vivaio piceno del ...

Pallavolo – Nations League maschile : i convocati del ct Blengini per l’ultimo round della Fase Intercontinentale : Gli azzurri si ritroveranno domani nel primo pomeriggio a Modena, dove nel week end saranno impegnati nel quinto e ultimo round della Fase Intercontinentale La Nazionale Italiana è rientrata ieri sera e, dopo la giornata di riposo che osserverà oggi dopo quattro settimane consecutive in trasferta, domani nel primo pomeriggio si ritroverà a Modena dove nel week end sarà impegnata nel quinto e ultimo round della Fase Intercontinentale. In Emilia ...