Inter-Torino | curiosità e statistiche | tutte le gare giocate dai nerazzurri il 26

Inter - Torino : cronaca diretta - risultato live : cronaca minuto per minuto Domenica 26 agosto dalle 19.30 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca live QUI Inter Spalletti dovrebbe cambiare qualcosa rispetto al match di Reggio Emilia: 4-2-...

Inter-Torino in diretta su Sky - probabili formazioni e quote scommesse : Tra le partite più interessanti della seconda giornata [VIDEO] di Serie A c'è Inter-Torino. I nerazzurri sono reduci da una bruciante sconfitta per mano del Sassuolo. Il club scendera' in campo con la voglia di riscattarsi e cercheranno di sfruttare il fattore 'San Siro'. Infatti, questa sfida si giochera' al 'Giuseppe Meazza' e lo stadio sara' certamente gremito di supporter: basti pensare che sono gia' stati venduti quasi 60 mila tagliandi. La ...

Un Torino “rivoluzionato” contro l’Inter : Mazzarri tra novità e ballottaggi prepara l’11 per San Siro : Torino alle prese con la fase di preparazione dell’incontro delicatissimo di domenica in casa dell’Inter, Mazzarri metterà in campo molti nuovi arrivi Il Torino di Walter Mazzarri si appresta a giocare una gara delicata sul campo dell’Inter. Le due squadre sono state entrambe sconfitte all’esordio ed ora sono in cerca di riscatto immediato per non partire con un grave handicap in campionato. I granata di Mazzarri, ...

Inter - KEITA : "SONO QUI PER GIOCARE"/ Il dubbio di Spalletti : titolare contro il Torino domenica? : INTER, KEITA: "Sono qui per giocare". Ultime notizie, conferenza stampa di presentazione per l'ex Monaco: "Scelta non difficile quando chiamano i nerazzurri"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:36:00 GMT)

Serie A Juventus-Lazio - l'arbitro è Irrati. Inter-Torino : Mazzoleni : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della seconda giornata di campionato, in programma domenica 26 agosto. Si parte con gli anticipi del sabato: Juventus-Lazio, alle 18, ...

Inter - attesi 60mila tifosi per l’esordio casalingo a San Siro con il Torino : Nonostante la sconfitta all'esordio con il Sassuolo, non mancheranno i tifosi per la prima gara casalinga dell'Inter. L'articolo Inter, attesi 60mila tifosi per l’esordio casalingo a San Siro con il Torino è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter-Torino - seconda giornata Serie A : data - programma - orari e tv. Come seguire la partita : c’è la diretta su Sky : Domenica 26 agosto si giocherà Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Prima stagionale a San Siro per i nerazzurri che, di fronte a 60mila spettatori, andranno a caccia del primo successo dopo la clamorosa sconfitta subita contro il Sassuolo. Avvio shock per i ragazzi di Luciano Spalletti che devono prontamente rialzarsi se vogliono seriamente lottare per lo scudetto Come la campagna acquisti ha lasciato ...

Trofeo Mamma Cairo 2018 con Juve - Inter - Milan e Torino : Sforzatevi un attimo a non chiamarlo calcio d'agosto. E i motivi possono essere tanti: prima di tutto, perché sarà l'esordio stagionale della Primavera di Federico Coppitelli, rinforzata da 14 volti ...

Serie A - Inter-Torino : incroci e sfottò. Che duello tra Spalletti e Mazzarri : Dice il Galateo che una stretta di mano identifica la persona, è una specie di prima impressione che ci si scambia. Ecco: Tra Luciano Spalletti e Walter Mazzarri, domenica a San Siro, forse ci sarà un ...

Inter - contro il Torino Spalletti cambia rispetto al Sassuolo : La prima giornata di campionato ha visto l'Inter cadere al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 1-0. Una sconfitta inaspettata, che ha messo in discussione quanto di buono fatto sia nel precampionato che in sede di calciomercato. Per questo motivo sara' gia' decisiva la seconda giornata di campionato, che vedra' i nerazzurri impegnati contro il Torino, domenica alle ore 20:30, in uno stadio Meazza che si preannuncia quasi esaurito, con oltre ...

Inter - Nainggolan torna in campo : Torino nel mirino : Al match perso contro il Sassuolo ha assistito dalla tribuna, ma Radja Nainggolan ha comunque fatto parlare di sé. Il motivo è ormai noto: la presenza del centrocampista belga a Dalmine in provincia ...

Inter-Torino - storia di una classica del calcio italiano : domenica sfida nr. 88 a Milano : Severamente vietato sbagliare. Dopo la sconfitta all'esordio sul campo del Sassuolo, sconcertante certamente per la prestazione della squadra [VIDEO], l'Inter è chiamata a conquistare la prima vittoria in campionato al debutto casalingo contro il Torino. Una partita certamente complicata per gli uomini di Luciano Spalletti, alla luce dell'attesa, delle pressioni ed anche dell'avversario che non viene certamente al 'Meazza' per fare da ...

Biglietti Inter-Torino (26 agosto) : come acquistare gli ultimi tagliandi per la seconda giornata di Serie A : Domenica 26 agosto (ore 20.30) si giocherà Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri riabbracciano il popolo di San Siro e devono assolutamente riscattare la sconfitta patita lo scorso weekend contro il Sassuolo: i ragazzi di Luciano Spalletti puntano alla scudetto ma non sono ammessi altri passi falsi in avvio di questo campionato, bisogna subito tornare ai tre punti e regalare una gioia ai propri ...

Torino - Izzo verso il forfait con l'Inter : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Armando Izzo , difensore del Torino , sarebbe a rischio per un problema alla caviglia sinistra per la partita di domenica sera che i granata giocheranno contro l' Inter.