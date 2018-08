Inter | Spalletti | ' Con il Sassuolo abbiamo messo in imbarazzo i nostri tifosi

Inter - Spalletti : "Col Torino sarà difficile. Nainggolan? Valuteremo domani" : Dopo il k.o. all'esordio contro il Sassuolo, l'Inter di Luciano Spalletti è chiamata a rispondere subito e a non fallire l'appuntamento di domani sera davanti ai 60mila di San Siro contro il Torino. "...

Inter - Spalletti ha tre dubbi di formazione : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti , allenatore dell' Inter, ha tre dubbi di formazione per la partita di domani sera contro il Torino . In difesa duello tra de Vrij e Miranda e Vrsaljko e D'Ambrosio , mentre in ...

Inter News - Fate largo - riecco l'imprescindibile di Spalletti : ... 22:28 Inter News: Perisic punto fermo del mister , Inter News, A Sassuolo è entrato nella ripresa, con pochi allenamenti nelle gambe, ma quanto sia importante Perisic nell'economia del gioco di ...

Inter - Keita : "Per Spalletti disposto a giocare pure in difesa" : "Non ci ho pensato un attimo, quando ti capita un'offerta come quella dell'Inter la scelta diventa semplice". Keita si presenta: sorrisi e maglia numero 11, vicino al direttore sportivo Piero Ausilio. ...

Inter - KEITA : "SONO QUI PER GIOCARE"/ Il dubbio di Spalletti : titolare contro il Torino domenica? : INTER, KEITA: "Sono qui per giocare". Ultime notizie, conferenza stampa di presentazione per l'ex Monaco: "Scelta non difficile quando chiamano i nerazzurri"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:36:00 GMT)

Il piano di Spalletti per rilanciare l'Inter : MILANO - Quattro sfide da vincere per trasformare l' Inter di Reggio Emilia nella squadra che, secondo autorevolissimi pareri - su tutti quelli di Giuseppe Marotta e Massimiliano Allegri -, dovrà ...

Serie A - Inter-Torino : incroci e sfottò. Che duello tra Spalletti e Mazzarri : Dice il Galateo che una stretta di mano identifica la persona, è una specie di prima impressione che ci si scambia. Ecco: Tra Luciano Spalletti e Walter Mazzarri, domenica a San Siro, forse ci sarà un ...

Inter - contro il Torino Spalletti cambia rispetto al Sassuolo : La prima giornata di campionato ha visto l'Inter cadere al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 1-0. Una sconfitta inaspettata, che ha messo in discussione quanto di buono fatto sia nel precampionato che in sede di calciomercato. Per questo motivo sara' gia' decisiva la seconda giornata di campionato, che vedra' i nerazzurri impegnati contro il Torino, domenica alle ore 20:30, in uno stadio Meazza che si preannuncia quasi esaurito, con oltre ...

Inter - offese all'arbitro : 10mila euro di multa a Spalletti : Una multa da 10.000 euro e una diffida. Tanto sono costate al tecnico dell'Inter Luciano Spalletti le 'espressioni gravemente offensive' dirette all'arbitro Mariani al termine del match perso a Reggio ...

Inter - reazioni veementi al flop-Sassuolo : faccia a faccia con la società! Spalletti intanto cambia volto alla squadra : L’Inter alle prese con un inizio di stagione forse al di sotto delle attese, ma dopo soli 90 minuti c’è tutto il tempo per cambiare in fretta la rotta intrapresa L’Inter è partita in questa stagione con aspettative enormi, essere l’anti-Juve è una responsabilità, un qualcosa che non basta dire a parole ma va confermato con i fatti. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo infatti, la società ha deciso di Intervenire con ...