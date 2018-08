Inizia la Vuelta e chissà chi la vince

Vuelta a España 2018 : gli orari di partenza di tutte le 21 tappe. Quando Iniziano le frazioni? Date e programmi : La Vuelta a España 2018 si correrà dal 25 agosto al 16 settembre: tre settimane ci grande spettacolo sulle strade iberiche per una delle corse a tappe più prestigiose e importanti al mondo. Le 21 frazioni in programma si districano su un percorso molto variegato caratterizzato da tante salite e due cronometro (40 km complessivi), diverse discese, tappe mosse, strappi e diverse incognite che mescoleranno le carte in tavola. Fabio Aru, Miguel ...