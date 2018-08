Indagato per la Diciotti | Salvini attacca | “Non ci fermeranno | vergogna”

Diciotti - Matteo Salvini Indagato Sequestro di persona fra i reati : Matteo Salvini indagato per Sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. L'inchiesta riguardante i migranti a bordo della Diciotti bloccata nel porto di Catania che era a carico di ignoti ora ha un principale indagato, ed è il Ministro dell'Interno, assieme al suo Capo di Gabinetto. Segui su affaritaliani.it

Genova - la Procura : 'Cerchiamo video del crollo. Per ora nessun Indagato' : nessun indagato, per il momento, per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Lo ha annunciato il Procuratore Cozzi in un aggiornamento sull'inchiesta. LEGGI ANCHE Scricchiola un pilone, la Procura: '...

FIRENZE - Indagato COGNATO RENZI : ANDREA CONTICINI/ Soldi per bambini Africa nelle società vicine a ex premier? : RENZI, pm "milioni per Africa su conti del COGNATO ANDREA CONTICINI". Ultime notizie FIRENZE, inchiesta choc: ex premier replica, "querelo chi mi accusa"(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 16:50:00 GMT)

Migranti - rimosso il viceprefetto vicario di Padova : è Indagato per la gestione delle strutture di accoglienza : Il viceprefetto vicario di Padova, indagato per una serie di irregolarità legate alla gestione delle strutture di accoglienza dei Migranti e sospettato di aver fornito informazioni riservate a una cooperativa, è stato rimosso dall’incarico. Pasquale Aversa, secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Interno, ha lasciato il suo ufficio ed è stato destinato ad un’altra collocazione. Secondo l’ipotesi formulata dal ...

Jan Ullrich arrestato - l'ex ciclista e vincitore del Tour è Indagato per tentato omicidio di una prostituta : Secondo le informazioni della Bild, il ciclista tedesco Jan Ullrich è accusato di tentato omicidio: l'ex campione avrebbe tentato di strangolare la prostituta con cui si trovava. La donna però è ...

Fondi per i bambini africani finiti in conti personali : Indagato il cognato di Renzi : La nuova inchiesta della Procura di Firenze non tocca direttamente la famiglia di Matteo Renzi, ma ci va molto vicina. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, infatti, i pm fiorentini Luca Turco e Giuseppina Mione avrebbero iscritto nel registro degli indagati a vario titolo i tre fratelli conticini Alessandro, Luca e Andrea. L’ultimo di questi, Andrea, è il marito di Matilde Renzi, sorella di Matteo e, per questo, divenuto suo ...

Il cognato di Renzi Indagato per riciclaggio : Tre fratelli, Alessandro, Luca, e Andrea Conticini, di Castenaso, Bologna,, risultano indagati a vario titolo per riciclaggio e appropriazione indebita nell'ambito di un'inchiesta della procura di ...

Neonato morto fuori supermercato a Terni : “La madre ha confessato”/ Ultime notizie : il compagno non è Indagato : Terni, trovato Neonato morto vicino al supermercato: Ultime notizie, il corpicino in un sacchetto di plastica. Fermata la mamma 27enne, avrebbe confessato di averlo abbandonato(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 23:54:00 GMT)

La procura di Roma chiede l'archiviazione per il regista Fausto Brizzi Indagato per violenza sessuale : La procura di Roma ha chiestol'archiviazione per il regista Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale a seguito di denunce presentate da tre donne. Per i pm "il fatto non sussiste". Brizzi era stato iscritto nel registro degli indagati nello scorso mese di aprile.

Marco Paolini parla dopo l’incidente : “Sono Indagato per omicidio stradale. E’ un obbligo tacere e limitarmi a condividere il dolore altrui” : “Adesso non ho qualcosa da offrire, più che il mio silenzio”. Marco Paolini parla per la prima volta dopo l’incidente d’auto accaduto lo scorso 17 luglio sulla A4 vicino Verona. Quando al volante della sua Volvo l’attore ha tamponato una Fiat 500 uccidendo la 53enne Alessandra Lighezzolo, una delle due donne che vi viaggiava sopra. Avvicinato e poi comunque intervistato da Repubblica durante le prove di Senza vincitori né vinti, lo spettacolo ...