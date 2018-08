Incontro tra Bussetti e sindacati | si torna al tavolo lunedì 27 agosto

Pauly D e Sophie Kasaei : l’Incontro ai VMAs dimostra che la scintilla è ancora accesa : Continuiamo a sognare The post Pauly D e Sophie Kasaei: l’incontro ai VMAs dimostra che la scintilla è ancora accesa appeared first on News Mtv Italia.

Usura strade e infrastrutture - il sindaco di Modica chiede Incontro con Anas : Il sindaco di Modica Ignazio Abbate chiede un incontro con l'Anas per eseguire un'appurata verifica delle strade e delle infrastrutture Usurate

Ponte Morandi - si accelera per abbattere il pilone 10. Oggi Incontro Toti-Autostrade : Il procuratore Cozzi smentisce che vi siano già 10 indagati. Dopo la richiesta di abbattimento dei monconi del Ponte, Fincantieri afferma: siamo in grado di ricostruirlo -

Si accelera per abbattere il pilone 10. Oggi l'Incontro Toti-Autostrade : Ieri il sequestro degli atti nelle sedi di Autostrade, ma il procuratore Cozzi smentisce che vi siano già 10 iscritti sul registro degli indagati. Dopo la richiesta di abbattimento dei monconi del ...

Genova - Incontro Regione-Autostrade per abbattere ponte Morandi/ Ultime notizie Fincantieri “ok ricostruzione” : ponte Morandi Genova, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Primi indagati e tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:03:00 GMT)

India-Cina : domani l'Incontro tra i ministri della Difesa : ... compreso quello militare; inoltre ha descritto la relazione indo-cinese come un fattore di stabilità per il mondo e ha sottolineato la maturità con la quale le due potenze stanno gestendo le loro ...

Calabria - escursionisti travolti da un torrente : Borrelli visita i feriti in ospedale - poi Incontro con i soccorritori : Il capo della protezione civile Angelo Borrelli è in arrivo al Comune di Castrovillari (Cosenza) dove farà visita alle persone ancora ricoverate in ospedale dopo le ferite riportate lunedì quando il torrente Raganello del Parco del Pollino è esondato provocando la morte di 10 persone. Subito dopo Borrelli farà tappa al Comune di Civita dove oltre al sindaco incontrerà per ringraziarli i soccorritori protagonisti delle operazioni di ...

Vertenza autolinee Cerella - la Uil chiede Incontro urgente al Consiglio di Amministrazione : Chieti - Le scriventi segreterie regionali, unitamente alle rispettive RSA, hanno cercato di stimolare con il Consiglio di Amministrazione della Autoservizi Cerella un confronto costruttivo su temi strategici tesi sia al conseguimento di una migliore situazione economica che ad una maggiore efficienza nella rete dei servizi ma soprattutto per una visione strategica del futuro della stessa Azienda. Purtroppo alle promesse del presidente del CdA ...

Serie B a rischio/ Incontro tra Aic e capitani - Tommasi : "Opportuno rinviare le prime due giornate" : Il campionato di Serie B è a rischio: dopo essersi incontrato con i capitani delle squadre, il presidente dell'Aic Damiano Tommasi auspica lo spostamento delle prime due giornate del torneo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:52:00 GMT)

Ponti tra Cesa - Aversa e Sant'Antimo : Incontro tra sindaci - : Prima che accadesse la tragedia di Genova, lo scorso 3 agosto, il sindaco di Cesa, Enzo Guida, aveva chiesto al suo omologo della confinante Sant'Antimo, Aurelio Russo, un incontro per discutere le ...

Piuro Incontro tra scienza e musica : Con l'inizio del mese di Agosto e l'approssimarsi della data del 4 Settembre, Piuro si apre alla musica, al teatro e alla storia, s'intensificano gli appuntamenti celebrativi per la frana di Piuro. ...

Milinkovic-Savic al Milan - Incontro segreto a Cortina tra Lotito e Elliott : il presidente della Lazio non molla : Il Milan continua a mantenere viva la speranza di vedere Sergej Milinkovic-Savic in rossonero. Secondo Tuttosport, ci sarebbe stato un incontro segreto a Cortina tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e alcuni rappresentanti del fondo Elliott, nel quale si sarebbe parlato proprio della possibilità di portare il centrocampista serbo a Milanello. Un’operazione che, comunque, a quattro giorni dalla chiusura del calciomercato, si ...

Annunciato un nuovo Incontro tra i leader delle due Coree : si vedranno a Pyongyang entro la fine di settembre : Ci sarà un nuovo incontro tra i leader delle due Coree e si terrà tra poco più di un mese. Lo riporta l'agenzia Yonhap, ricordando che questo è uno dei risultati del dialogo di "alto livello" tenuto oggi dalle delegazioni dei due Paesi al villaggio di confine di Panmunjon. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il "supremo comandante" nordcoreano Kim Jong-un, si vedranno a Pyongyang entro la fine d i ...

Il Papa incontra i giovani : in migliaia all'Incontro al Circo Massimo : Oltre 70mila ragazzi, una "invasione pacifica" al Circo Massimo per l'incontro con Papa Francesco. Una due giorni organizzata dalla Cei dal titolo "Per mille strade, verso Roma," in cui i giovani di 195 diocesi italiane si confrontano col Pontefice sui temi più cari alla Chiesa. "Sapete? I sogni dei giovani fanno un po' paura agli adulti. Forse perché hanno smesso di sognare e di rischiare, forse perché i vostri sogni mettono in crisi le loro ...