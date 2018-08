Incontro Salvini-Orban | M5s avvisa il leghista | fondi bloccati anche all' Ungheria

Incontro Salvini-Orban : la "protesta col pallone" della squadra di rifugiati : Martedì i giocatori della "St Ambroeus Fc", prima equipe di rifugiati a iscriversi in Figc, si alleneranno davanti alla Prefettura, sede del contestato faccia a faccia

Salvini-Orban - M5S : "Non è un Incontro istituzionale" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, incontrerà il primo ministro ungherese Viktor Orban martedì alle 17. L'incontro, informa una nota del Viminale, avverrà in prefettura a Milano. I capigruppo ...

Migranti : presidio e proteste a Milano per Incontro Salvini-Orban : Milano, 25 ago. (AdnKronos) - A poche centinaia di metri di distanza dalla prefettura di Milano, dove il primo ministro ungherese Viktor Orban martedì incontrerà il vicepremier Matteo Salvini, si terrà anche una manifestazione spontanea, organizzata da alcune associazioni per protestare contro "un'i

Salvini-Orban si vedono a Milano - M5s : “Non è un Incontro istituzionale o governativo ma solo politico” : Il Movimento 5 stelle prende la distanze dall’incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban. Il ministro dell’Interno e il presidente dell’Ungheria si vedranno nel pomeriggio di martedì 27 agosto alla prefettura di Milano. “Va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo“, scrivono in una nota Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5s di Camera e ...

M5S : Incontro Salvini-Orban? Bloccare fondi anche a Ungheria : Roma, 25 ago., askanews, - 'L'incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban di martedì prossimo va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo'.

M5S prende le distanze da Salvini-Orban : "Incontro politico - non istituzionale" : Arriva una prima presa di distanza dei 5 Stelle dal vertice di Milano fra Matteo Salvini e Viktor Orban. "L'incontro va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo" precisano in una nota i capigruppo M5S di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli."I Paesi che non aderiscono ai ricollocamenti e tutti quelli che nemmeno si degnano di rispondere alla richiesta d'aiuto ...

Martedì Incontro Salvini-Orban. Civati lancia appello all'opposizione : "Usciamo dai social - tutti a Milano" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sarà in prefettura a Milano martedì 28 agosto alle 17 dove incontrerà il primo ministro ungherese Viktor Orban. Un incontro che può segnare un punto di svolta, perché, in scia alla crisi diplomatica sulla nave Diciotti, il vice premier leghista punta a spostare l'Italia verso l'Ungheria di Orban e il gruppo di Visegrad a forte carica antieuropea.Dall'opposizione arriva ...

Milano - Incontro Salvini-Orban - Civati : "Tutti in piazza contro chi smantella i nostri valori" : L'appello sui social del fondatore di Possibile: "Usciamo dai social e andiamo a manifestare per l'Europa"

[L'Incontro] Salvini dice no alla "decrescita felice". "Benvengano i privati ma il pubblico deve controllare" : A Di Maio che risponde alla società Autostrade "non accettiamo elemosine", Salvini argomenta, qualche chilometro più in là, nella pineta della Versiliana di D'Annunzio, 120 km in linea d'aria dal ...

Salvini : mi piacerebbe anche in Italia un Incontro Trump-Putin : Roma, 4 ago., askanews, - 'Mi piacerebbe che si tenesse anche in Italia un incontro Trump-Putin, com'è avvenuto a Helsinki'. Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'...

Salvini non cede su Foa : "Con Berlusconi Incontro cordiale ma FI decida" : Che farà Marcello Foa dopo la bocciatura come presidente della Rai rimediata in Commissione di vigilanza stamattina? E cosa farà Matteo Salvini che tanto si era speso per questa nomina: opterà per un nuovo nome (magari quello di Giampaolo Rossi caldeggiato da Giorgia Meloni) ricucendo così anche lo strappo con Forza Italia (a cui Rossi non piace per nulla), oppure terrà il punto invitando Foa a non ...

Conte-Trump - Incontro alla Casa Bianca/ Vertice Usa-Italia - Salvini esulta per gli elogi del tycoon : Conte-Trump alla Casa Bianca: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 23:54:00 GMT)

Sgombero campo rom a Roma - Incontro Salvini Raggi/ Ultime notizie - la sindaca : “Non posso metterli in strada” : Roma, caso Camping River: Corte europea dei diritti dell'uomo sospende Sgombero che era previsto per oggi. Ultime notizie: “Trovare alloggi alternativi”. Salvini, "ci mancava il buonismo.."(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:14:00 GMT)

Rom - Incontro Salvini-Raggi : “Avanti su Camping River”. Il ministro : “Razzismo? Sacche di resistenza parassitaria” : “È una Corte curiosa quella che ci mette anni per arrivare ad alcune sentenze e una manciata di minuti per rispondere ad altre sollecitazioni”, dice il ministro degli Interni Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con la sindaca di Roma Virginia Raggi oggi al Viminale, commentando la sospensione, da parte della Corte europea, dello sgombero dell’insediamento del Camping ...