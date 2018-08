In un meteorite un pezzo di storia del Sistema Solare

meteoweb.eu

(Di sabato 25 agosto 2018) Studiare in laboratorio la composizione chimica di un piccolo minerale per arrivare ad ampliare la nostra conoscenza sulplanetario in cui viviamo. È quanto ha fatto un team di ricerca coordinato dall’Università di Waseda, in Giappone, che ha scoperto nuovi indizi sulla nascita ed evoluzione del Sole a partire dall’analisi di frammenti di quarzo di silice in unprimitivo. Si tratta di Yamato-793261 (abbreviato Y-793261), una condrite carbonacea trovata nei ghiacci vicino al monte Yamato nel 1979 durante la ventesima spedizione antartica giapponese. Secondo il nuovo studio, pubblicato su Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America (Pnas), questosarebbe il primo a presentare prove dirette di condensazione di silice all’interno del nostro disco protoplanetario. “Il grado di cristallinità della materia organica in ...