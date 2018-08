In città week-end tra i fuochi di Sant' Alessandro e la festa in Valverde

La magia di Festivalle - lo street food e le iniziative : il week end in città : Gli spettacoli proseguiranno con il circo contemporaneo e performances di teatro di strada che animeranno la piazza e le vie adiacenti e con la musica dell' Orchestra italiana O' Sarracino - ...

Meteo - allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge : Meteo, allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge Il massimo livello di rischio è atteso da Roma a Trieste. La situazione dovrebbe migliorare nel corso del prossimo fine settimana, con il passaggio della coda di una perturbazione atlantica. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Meteo - allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge - : Il massimo livello di rischio è atteso da Roma a Trieste. La situazione dovrebbe migliorare nel corso del prossimo fine settimana, con il passaggio della coda di una perturbazione atlantica. LE ...

Napoli - ancora tensioni al Vasto : weekend di risse tra immigrati e rabbia dei cittadini : Dopo la manifestazione antirazzista di venerdì e a seguito del "giro di vite" dei controlli da parte delle forze dell'ordine in molti, tra i residenti del Vasto, si aspettavano...

Ondata di Caldo - il bollettino per il weekend : “bollino rosso” in 12 città fino a domenica [ELENCO] : Dopo il picco di ieri, anche oggi e nei prossimi giorni, numerose città sono contrassegnate dal “bollino rosso” nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: sono 12 le città “a rischio”, le stesse da oggi a domenica. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Ieri le città col “bollino rosso” erano ...

Meteo - arriva il caldo record : bollino rosso in 18 città. Ma nel week end tornano i temporali : Dopo il picco di giovedì con bollino rosso in 18 città, la morsa del caldo venerdì si allenta leggermente e investe 12 comuni italiani. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, sottolinea il ...

Mercato agricolo e artigiano - Alpini - mostre - concerti e il week-end in città : ..." Visita guidata a Villa Benaglia " Concerto dei vincitori di Coop Award International Voice Competition e Ad Harmoniae " Sagra alpina a Campagnola DOMENICA 22 LUGLIO " Alla Cascina Elav spettacoli, ...

Weekend torrido - allerta in 8 città : 10.10 Temperature in aumento dai 31 ai 36 gradi. Week-end da 'bollino arancione' in 8 città: Palermo, Caglieri, Roma, Latina, Frosinone, Campobasso, Firenze e Perugia. Lo segnala il bollettino del ministero della Salute. Il livello 2 arancione, spiega il ministero, indica condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle fasce a rischio. Previsti da lunedì,su gran parte del Nord e ...

Luglio in Cascina Elav - mostre e il week-end in città : ... da Porta San Giacomo a Piazza Vecchia " Bergamo estate " All'ombra del Melodramma " Bergamo Not, t, e d'estate " Viaggio attraverso il ritmo DOMENICA 15 Luglio " Alla Cascina Elav spettacoli, ...

Nel week end arriva la vera estate. In 7 città scatta l'"allarme arancione" : Torna nel week end l'Anticiclone Africano, con picchi superiori ai 35 gradi al Centro-Sud, massime fino a 31-32 gradi al Nord e massime di 33-34 al Centro.Il meteo della giornata di sabato sarà caratterizzato da alte temperature ovunque, salvo alcuni temporali nelle zone delle Alpi e delle Prealpi nel pomeriggio. A soffrire maggiormente il caldo saranno le zone centromeridionali.Domenica proseguiranno le alte temperature e il clima ...

Art2night - Cascina Elav - mostre e il week-end in città : ... al Gate week-end con gli Alpini " "Baskin Bergamo", sport e divertimento a Redona DOMENICA 8 LUGLIO " Apertura della Bergamo dall'alto e sotterranea " Spettacoli, mostre e incontri: torna "...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : bollino arancione e giallo in 4 città nel weekend [ELENCO] : Domani 7 luglio “bollino verde” su quasi l’Italia, ad eccezione di Bolzano e Perugia, dove si prevede “bollino giallo“; domenica 8 luglio “bollino giallo” per Bologna, Firenze e Perugia, “bollino arancione” per Bolzano: lo segnala il bollettino sulle ondate di calore emesso oggi dal Ministero della Salute. Ecco l’elenco in ...

Notte Bianca e Casale città Aperta per il week end : Inoltre si amplieranno i dehors di bar e ristoranti che potranno anche ospitare spettacoli di intrattenimento musicale e sonoro fino all'1,30 di domenica 8 luglio. In Città non mancheranno inoltre le ...

King of the pilo - mostre e il week-end in città : ... torna "King of the pilo" " "BergamoIncontra", tre giorni di convivialità, cultura e amicizia " Apertura della Bergamo dall'alto e sotterranea " Alla Ceribelli mostra di Giuseppe Biagi " Spettacoli, ...