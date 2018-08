In autostrada contromano a 160 km h | giovane uccide mamma e figlia di 12 anni

Contromano in autostrada : morto lo YouTuber McSkillet : Trevor Heitmann, famoso YouTuber noto in rete con il soprannome di McSkillet , è morto giovedì pomeriggio in un incidente su un" autostrada della California.Il giovane di18 anni guidava Contromano una McLaren sportiva. Secondo le polizia andava alla velocità di 160 chilometri orari quando si è scontrato con un suv dove viaggiavano Aileen e Aryana Pizarro, una donna di 43 anni e la figlia di 12. Entrambe sono morte nello scontro. Stando alle prime ...

VS : ciclista ubriaco in contromano sull'autostrada : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve