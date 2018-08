Il voto di Midterm che può cambiare la politica Usa : ... il presidente Donald Trump, con il suo nazionalismo economico neopopopulista di destra, il suo disprezzo per la diplomazia e la tradizione, rimane un mistero per il resto del mondo e anche per molti ...

Facebook rimuove 652 profili falsi in vista del voto di midterm : Individuati profili considerati falsi, alcuni legati a Russia e Iran, e implicati in comportamenti considerati di «disturbo» in vista delle elezioni di midterm negli Stati Uniti il prossimo novembre

Usa : boom di candidati Lgbt in vista del voto di midterm : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Facebook : "Scoperta campagna con account falsi per influenzare il voto di Midterm" : Un tentativo di influenzare le elezioni americane di Midterm , in programma a novembre, attraverso numerosi account falsi e pagine dedicate ad attività di propaganda politica, è stato denunciato da ...