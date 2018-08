Il Venezia parte bene

Mattarella per lutto non partecipa a Festival Cinema Venezia : Roma, 22 ago., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in segno di lutto per quanto accaduto a Genova e al Parco del Pollino non sarà presente alla inaugurazione del Festival ...

Basket Serie A - Venezia riparte per 'essere ancora protagonista' : La Reyer riparte, con grandi motivazioni e l'obiettivo di essere ancora una volta protagonista in Italia e in Europa. Raduno al Taliercio per l'Umana, al gran completo o quasi, visto che Julyan Stone, ...

DIRETTA/ Venezia Sudtirol (risultato live 0-0) streaming video e tv : Un cambio per parte : DIRETTA Venezia Sudtirol info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 21:15:00 GMT)

Commercio : parte da Venezia l’offensiva di Confcommercio contro i tarocchi (2) : (AdnKronos) – ‘Con questo evento ‘ spiega il presidente di ConfCommercio Ascom Venezia Roberto Magliocco ‘ riteniamo evidenziare i danni sia economici che di salute provocati dalla merce contraffatta. Ci sentiamo impotenti perché non troviamo strumenti adeguati per punire tali reati, basti pensare che ci sono centinaia di milioni di euro di multe inevase, solo nel comune di Venezia ammontano a 50 ...

Commercio : parte da Venezia l’offensiva di Confcommercio contro i tarocchi (3) : (AdnKronos) – Sempre i dati del MISE-CENSIS del 2017, evidenziano che il settore principalmente colpito in provincia di Venezia è quello degli accessori di abbigliamento, visto che il 57,5% del totale dei sequestri effettuati lo scorso anno ha riguardato prodotti di questo settore. Seguono il settore dell’abbigliamento vero e proprio (20,1% dei sequestri) e quello delle calzature (6%). Da giugno ad agosto sono stati svolti dalle ...

Commercio : parte da Venezia l’offensiva di Confcommercio contro i tarocchi : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) – Dopo il primo spettacolo teatrale dedicato all’emergenza contraffazione in scena dal 2013 ‘Tutto quello che sto per dirvi è falso”, l’attrice Tiziana Di Masi torna quest’estate sul litorale Veneziano con un nuovo flashmob teatrale ‘Niente di vero sotto il sole” promosso e sostenuto da ConfCommercio Imprese per l’Italia, Federazione Moda Italia e da ...

Basket - Champions League 2018-19 : Venezia - Avellino e Virtus Bologna direttamente alla fase a gironi - Cantù parte dal primo preliminare : Sono state ufficializzate le squadre partecipanti alla prossima edizione della Basketball Champions League 2018-19, la maggiore delle due coppe europee organizzata dalla FIBA, che contende all’Eurocup lo scettro di seconda coppa europea per livello di gioco. L’Italia schiera ai nastri di partenza l’Umana Reyer Venezia, la Sidigas Avellino, la Virtus Segafredo Bologna e la Red October Cantù. Venezia, Avellino e Bologna ...