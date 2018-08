Il triangolo Owen-Teddy-Amelia in Grey’s Anatomy 15 sarà “diverso da quello con

optimaitalia

(Di sabato 25 agosto 2018) Il nuovoamoroso al centro di Grey's15una versione più matura dei precedenti, assicura il regista e attore Kevin McKidd, che nella serie interpreta il traumatologoHunt.La nuova stagione del medical dramatutta incentrata sull'amore, ma come sempre in Grey'snon c'è amore senza drammi: il ritorno diAltman (Kim Raver) a Seattle con in grembo il figlio di, proprio mentre lui si è riavvicinato all'ex moglie(Caterina Scorsone) ha delineato nel finale della quattordicesima stagione quella cheuna delle storyline principali dei nuovi episodi.La quindicesima stagione partirà dalla luna di miele dei novelli sposi Alex e Jo, ma anche dalla scoperta della gravidanza di, che però nonimmediata. Kevin McKidd spiega a The Hollywood Reporter che ci vorranno almeno due episodi (dunque presumibilmente l'intera ...