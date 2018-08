Il Segreto le trame della prossima settimana | da domenica 26 agosto a sabato 1 settembre

Il Segreto - Marcela dà alla luce Camelia : anticipazioni trame dal 26 agosto al 1 settembre : A Puente Viejo non si può mai essere del tutto felici. A fronte della lieta novella della nascita della figlia di Matias e Marcela tocca celebrare il funerale di Pedro, mentre c’è chi gode nel vedere soffrire gli altri (donna Francisca in primis). Il segreto va in onda su Canale 5 alle 18.45 tutti i giorni della settimana Il segreto, domenica 26 agosto: anticipazioni Fe e Marcela si ritrovano bloccate per strada e la ragazza inizia ad ...

Il Segreto - don Ignacio getta la maschera : anticipazioni trame dal 19 al 25 agosto : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 agosto alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Consuelo vuole fuggire Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 26 agosto al 1° settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 26 agosto a sabato 1° settembre 2018: Fe e Marcela si ritrovano bloccate per strada e la ragazza inizia ad avere le contrazioni. Fe, agitatissima, non sa cosa fare e decide di trovare un posto dove farla partorire. Dopo una lunga nottata, finalmente arriva la nuova creatura, una bambina. Nel frattempo, in paese tutti sono preoccupati per la scomparsa delle due donne e vengono avviate le ...

Trame Il Segreto : Prudencio colpisce a morte Saul che scompare nel fiume (VIDEO) : Prudencio e Saul, i due fratelli Ortega, sono stati fin da subito rivali in amore per la conquista del cuore di Julieta: le anticipazioni spagnole de Il Segreto portano brutte notizie sull’evolversi della loro rivalita', ovvero la morte di Saul per mano proprio del fratello, nonostante abbia deciso in un primo momento di aiutarlo facendolo evadere dal carcere. Non solo: Julieta vorra' scoprire la verita' sulla morte di Saul, visto che la ...

Trame Il Segreto : Francisca chiede l'ultima confessione a Don Berengario : Dalle anticipazioni de Il Segreto, sappiamo che Francisca verra' condannata a morte dopo la rivolta degli operai capitanati da Larraz. Il nuovo capomastro programmera' l'esecuzione della Montenegro dopo che la nobildonna si rifiutera' di pagare la somma di denaro spettante a suo figlio, gravemente ferito durante i lavori presso i terreni di Francisca. La notizia dell'imminente fucilazione della matrona fara' il giro del Paese arrivando anche a ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Irene Campuzano - un nuovo personaggio nelle trame della soap : Probabilmente legata alla scomparsa del piccolo Carmelito, la giornalista desterà non pochi sospetti in Severo.

Trame Il Segreto : Francisca abbandona il paese - Raimundo riceve la sua lettera : Donna Francisca se ne andra' da Puente Viejo: ebbene sì, le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci raccontano che la Montenegro andra' via dal paese, lasciando Raimundo nello sconforto e molto preoccupato. Nel frattempo, Emilia ed Alfonso dovranno vedersela con il diabolico Perez Ayala. Il generale arrivera' in quel di Puente Viejo per vendicarsi dell’assassino di suo figlio, ucciso da Nicolas: l’Ortuno è un uomo onesto e certamente non ha ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 25 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 19 a sabato 25 agosto 2018: Marcela sembra che stia per partorire, ma si è trattato solo di un falso allarme. Saul si è scontrato con Don Ignacio e decide di andare a chiedergli scusa di persona. Quando arriva a casa di Julieta, trova solo Consuelo e cerca di convincere la donna a farsi dire chi sia realmente quell’uomo. Nel frattempo, il paese si sta preparando al Natale: Hipolito ...

Trame Il Segreto : Julieta accetta di sposarsi - Prudencio si salva dopo l'incidente : La storia d’amore tra Saul e Julieta è sempre stata costellata di grandi ostacoli e così sara' anche nelle prossime puntate de Il Segreto [VIDEO], tanto che il ragazzo giungera' a una scelta netta: dira' basta alla loro relazione e dara' la propria benedizione al matrimonio tra Prudencio e Julieta. Per lo meno così sara' inizialmente, visto che gia' vi abbiamo raccontato in precedenti anticipazioni spagnole de Il Segreto che tentera' poi di ...

Trame Il Segreto : Severo scompare nel nulla - la chiamata di Aurora gela il sangue a Emilia : Il Segreto torna con le anticipazioni che riguardano il movimentato paesino di Puente Viejo. Nelle prossime puntate, sentiremo parlare ancora di Aurora Castro, partita ormai da tempo per la Francia con Beltran. La giovane contattera' Emilia per darle una comunicazione molto importante che riguarda Maria e Gonzalo. La famiglia Valbuena corre un grave pericolo in quel di Cuba. Intanto Severo comincera' a nutrire dei sospetti verso Carmelo, visto ...

Il Segreto - Consuelo vuole fuggire da Puente Viejo : anticipazioni trame dal 12 al 18 agosto : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 12 a sabato 18 agosto alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: un crollo improvviso terrorizza Puente Viejo Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 18 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 12 a sabato 18 agosto 2018: Mentre Julieta si sente in colpa per la disgrazia avvenuta con il crollo della casa di accoglienza, Donna Francisca e Prudencio continuano a tessere la loro ragnatela di imbrogli e inganni. Intanto, Severo e Carmelo devono trovare il modo di non finire nei guai a causa della morte di Venancia… Severo viene arrestato per l’omicidio di Venancia. ...