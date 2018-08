Il potere delle First Ladies

vanityfair

(Di sabato 25 agosto 2018) È difficile comprendere appieno il mondo rarefatto. Nella storia alcune di loro sono rimaste in disparte mentre altre hanno usato la loro posizione per contribuire in modo decisivo all’architettura degli affari esteri degli Stati Uniti rafforzando l’immagine del presidente di turno, stringendo relazioni vitali e conferendo rilievo a questioni sociali e umanitarie. Moderne mediatrici dial 1600 di Pennsylvania Avenue, le Prime Donne degli Stati Uniti ricoprono innumerevoli ruoli. Consiglieri politici, mogli devote, figure ispiratrici con una propria agenda lungimirante, manager di eventi speciali alla Casa Bianca e madri lavoratrici trasformate in celebrità internazionali semplicemente in virtù di colui che hanno scelto di sposare. Il tutto nel contesto del mutevole e complesso panorama politico e culturale americano. La donna al fianco del ...