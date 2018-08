Il pm chiede i dati di Salvini Ira del ministro | Vuoi arrestarmi?

ilgiornale

(Di sabato 25 agosto 2018) Quella tra Matteoe i pm, sul caso Diciotti, sembra ormai una guerra aperta. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo contro "ignoti" (per il momento) ipotizzando il reato di sequestro di persona. I migranti sono ancora sulla nave, oggi i medici che li hanno visitati hanno disposto lo sbarco per 17 di loro (ma solo in 12 hanno accettato). E intanto l'indagine fa passui avanti. Tanto che ormai il cerchio sembra chiudersi intorno aldell'Interno.A rivelarlo è lo stessosu Facebook. "Il Procuratore di Agrigento ha chiesto ufficialmente i mieianagrafici", ha rivelato il leghista. Che poi ha attaccato ancora il pm: "Per fare cosa li? Non perda tempo, glieli do io. Matteo, nato a Milano il 9/3/1973, residente a Milano in via xxx, cittadinanza italiana. Se vuole interrogarmi, o magariperché difendo i confini e la sicurezza del mio ...