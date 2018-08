Il Papa è in Irlanda | prima tappa dal presidente Higgins

Il Papa in Irlanda incontrerà vittime abusi : Una visita pastorale durante la quale Bergoglio incontrerà le vittime degli abusi da parte di alcuni prelati: uno scandalo che ha scosso il paese - uno dei più cattolici al mondo - e che ha indignato ...

Papa Francesco in Irlanda : pregherà per le vittime pedofilia : Il Pontefice pronto a fare il mea culpa per le vittime dei preti. Si conclude così l'incontro mondiale per le famiglie

Papa partito alla volta dell'Irlanda : 7.41 Il Papa parte stamane alle 8.15 dall'aeroporto di Fiumicino per recarsi in Irlanda, in occasione dell'Incontro Mondiale delle Famiglie. Francesco atterrerà a Dublino,dove verrà accolto dalle autorità politiche ed ecclesiastiche del Paese. I momenti salienti della giornata sono l'incontro con le autorità al Dublin Castle,la visita alla Cattedrale, dove pregherà per le vittime della pedofilia, e la Festa delle Famiglie al Croke Stadium. ...

Il Papa va in Irlanda ma il paese non è più 'cattolicissimo' : Città del Vaticano, 24 ago., askanews, - Il Papa sabato e domenica va a Dublino per concludere l'incontro mondiale delle famiglie, ma il suo viaggio in quella che un tempo veniva definita la '...