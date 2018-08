Il Papa agli irlandesi | «La Chiesa sulla pedofilia ha fallito»

Buffon scambia la maglia con Thuram jr : è nato quando giocava a Parma con papà Lilian VIDEO : Proprio quando lui veniva al mondo. Dopo Timothy Weah , suo compagno di squadra, figlio di George, suo primo avversario da professionista, la Ligue 1 regala un altro pizzico di nostalgia, e di Serie ...

Nettuno - agli arresti domiciliari il papà di Nicole : Arrestato il papà di Nicole. Il provvedimento restrittivo è stato notificato a Gabriele Maddonni, 39 anni, elettricista in proprio che vive di piccoli lavoretti, ieri pomeriggio. L'accusa è omicidio ...

Papa Francesco : "Il Padre Nostro? La traduzione è sbagliata" : Rispondendo alle domande dei giovani al Circo Massimo, Papa Francesco ha toccato nuovamente il tema della traduzione italiana 'sbagliata' del Padre Nostro. "Nella preghiera del Padre Nostro (cfr Mt 6,13) c'è una richiesta: 'Non ci indurre in tentazione' - ha detto -. Questa traduzione italiana recentemente è stata cambiata, perché poteva suonare equivoca". "Può Dio Padre 'indurci' in tentazione? Può ingannare i ...

Circo Massimo - il Papa incontra i giovani : "Non fatevi rubare i sogni dagli adulti" : "Sapete? I sogni dei giovani fanno un po' paura agli adulti. Forse perché hanno smesso di sognare e di rischiare,". Così Francesco agli oltre 70mila giovani in festa arrivati da tutta Italia

Paolo VI - il Papa della modernità che ha dato risposte agli interrogativi dell'uomo : Il Papa del dialogo con le altre religioni, dei pensieri laici e filosofici, dell'economia e della politica, della scienza e della tecnologia: ora che si approssima la sua canonizzazione, a quarant'...

Anche il Papa perde consensi. La Chiesa immobile e quel crocifisso nelle mani sbagliate : Non c’è covo di criminale senza che alla parete non appaia un crocifisso, una effige della Madonna, un santino dell’Immacolata, l’ex voto al patrono del paese. Da Totò Riina in giù, i più grandi delinquenti comuni, ancor di più se associati, coniugano la loro vita efferata e crudele col segno della Chiesa, testimone universale di compassione e di pietà. I carabinieri, due giorni fa, sono dovuti intervenire per impedire a un presunto boss della ...

canottaggio - medaglia d'oro a mulas - Paparelli : "cresce medagliere umbro - un orgoglio per terni e la regione" : Un risultato frutto di tenacia, impegno sportivo che testimonia come lo sport umbro è in grado di dare risultati eccellenti in molte discipline. Un orgoglio per terni e per tutta l'Umbria".

Morata papà orgoglioso - Alvaro ‘baratta’ il suo 9 : il suo nuovo numero di maglia è per i suoi figli! : Alvaro Morata cambia il suo numero di maglia, il calciatore spagnolo ‘baratta’ il suo 9 per il 29, in onore dei suoi due piccoli figli “Nuova stagione e nuovo numero. Ho dato il benvenuto al mondo ai miei due bimbi il 29 luglio e ora li porto con me in campo. Facciamo una stagione speciale Blues # 29”. Così Alvaro Morata ha annunciato ai social il cambio di numero per la nuova stagione tra le fila del Chelsea. Il ...

Ivanka Trump contro papà : 'Sbagliato separare le famiglie di immigrati' : Dopo mesi trascorsi nell'ombra, Ivanka Trump torna a parlare in pubblico. E lo fa criticando apertamente il padre , il presidente degli Stati Uniti, proprio su due dei temi che stanno più a cuore al ...

CAMBIA CATECHISMO - Papa FRANCESCO ‘ABOLISCE’ PENA DI MORTE/ Ratzinger e la battaglia su “sacralità della vita” : PAPA FRANCESCO CAMBIA il CATECHISMO della Chiesa Cattolica: "la PENA di MORTE è sempre inammissibile". Eliminate le ultime "restrizioni" e "casi limite" presenti nelle precedenti versioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:57:00 GMT)

Papa Francesco : "pena di morte inammissibile"/ Cambia il Catechismo : "La Chiesa ha sbagliato" - il mea culpi : Papa Francesco Cambia il Catechismo della Chiesa Cattolica: "la pena di morte è sempre inammissibile". Eliminate le ultime "restrizioni" e "casi limite" presenti nelle precedenti versioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:55:00 GMT)

Il Papa accetta la rinuncia dell'abate Van der Linde "stremato" dalla lotta agli abusi : La sua nota si concludeva con una lunga serie di ringraziamenti, ai confratelli come ai collaboratori, ai rappresentanti della politica, dell'amministrazione o della Chiesa con i quali ha collaborato ...