Il Napoli batte 3-2 il Milan in rimonta

Napoli - Mario Rui : "Con Ancelotti possiamo fare ancora meglio dell'anno scorso. CR7 - proveremo a batterti" : Il terzino sul tecnico azzurro: "E' una persona umile che ci trasmette grande serenità". Su Reina: "Che emozione incontrarlo, è come un papà"

Napoli - Fabian Ruiz : 'Mi ispiro a Xavi e so come si batte Cristiano Ronaldo' : ... che la società è affidabile e in crescita, che farò parte di una squadra forte e che il mio allenatore sarà Carlo Ancelotti, uno dei migliori al mondo . Ha vinto dappertutto e rappresenta di ...