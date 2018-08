Il ministero della Salute ha ordinato di sbarcare 16 migranti dalla Diciotti

M5S scrive al ministero : 'Subito verifica sui ponti della Campania' : 'Dando seguito alla richiesta inviata all'ente Anas spa, insieme con la mia collega deputata Carmen di Lauro abbiamo inoltrato una nuova istanza al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e ...

Genova - nel mirino della procura il via libera del ministero ai lavori : Le prime audizioni potrebbero essere fissate già nei prossimi giorni. E il rischio concreto è che i passi iniziali dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi mettano in serio imbarazzo la commissione ministeriale che, su mandato del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, indaga in parallelo sul disastro. In tempi molto brevi la procura di...

Ponte Morandi - ministero Infrastrutture al Fatto.it : “Valutiamo sostituzione del presidente della Commissione ispettiva” : “Noi non siamo lì per interferire con il lavoro della procura o per sbianchettare qualche documento”. Roberto Ferrazza prova a smarcarsi, ma ora il presidente della Commissione ispettiva del ministero dei Trasporti sul crollo del Ponte Morandi, collassato il 14 agosto facendo 43 vittime, rischia la rimozione. Non solo lui: anche la posizione del professore Antonio Brencich, tra i più critici nei confronti dell’opera progettata ...

ministero e Autostrade sapevano già a febbraio della riduzione dei tiranti del ponte Morandi? : Secondo un documento pubblicato dal settimanale L’Espresso, il Ministero dei Trasporti e la società Autostrade sapevano già a febbraio che il ponte Morandi di Genova, caduto lo scorso 14 agosto causando 41 morti, aveva una riduzione dei tiranti del venti percento. “Il Ministero delle Infrastrutture”, scrive il settimanale nella sua versione online, “la Direzione generale per la vigilanza sulle ...

Ponte Morandi - sopralluogo della commissione del ministero : “Non solo rottura strallo ma concause all’origine del crollo” : Il crollo del Ponte Morandi ha ucciso 43 persone. Tra le macerie del viadotto di Genova si sono concluse le operazioni di ricerca delle vittime ma è appena iniziato invece il lavoro dei consulenti della procura e dei membri della commissione ispettiva del Mit, con la prima ispezione sul luogo. Presenti anche alcuni tecnici e ingegneri della Società Autostrade. Al termine del sopralluogo, il presidente della commissione Roberto ...

ministero della Salute - rischio listeria salmone : Coop ritira lotto : rischio listeria in un lotto del salmone affumicato. Lo annuncia il Ministero della Salute attraverso il suo sito. Coop ritira lotto: ecco quale.

Tribunale di Bari - il ministero della Giustizia revoca l’ok alla nuova sede : Il ministero della Giustizia ha revocato l’aggiudicazione della ricerca di mercato per l’individuazione di una sede per gli uffici giudiziari penali baresi in favore dell’immobile ex Inpdap in via Oberdan a Bari. Lo rende noto lo stesso dicastero di via Arenula. L’indagine era stata avviata il 25 maggio scorso dopo la dichiarazione di inagibilità per rischio crollo del PalaGiustizia di via Nazariantz, sede del Tribunale penale e della ...

Ritirata acqua Santa Croce : quale formato e lotto da non consumare secondo il ministero della Salute : L’acqua Santa Croce è protagonista di un ritiro forzato e stabilito, in via precauzionale, dal Ministero della Salute. I consumatori dovranno stare alla larga da uno specifico formato del prodotto e da un altrettanto determinato lotto e questo per un possibile reale rischio per la loro Salute. Il comunicato del Ministero parla chiaro: l’acqua Santa Croce nella bottiglia da 1 litro in vetro (venduta in confezioni da sei) è ...

Allerta del ministero della Salute - ritirata acqua Santa Croce : “Non bevetela” : Il provvedimento riguarda le bottiglie formato da 1 litro in vetro, con numero di lotto BL060A10 e data di scadenza Marzo 2020: conterrebbero particelle in sospensione da caratterizzare. Tutti gli altri lotti sono invece sicuri.Continua a leggere

Allerta caldo - l’avviso del ministero della Salute : sabato e domenica 9 città da bollino rosso [ELENCO] : Nonostante diversi giorni di maltempo, in particolare per il Nord, ma con variabilità anche al Centro-Sud, prosegue il caldo in gran parte dell’Italia. In particolare tra sabato 11 e domenica 12 agosto saranno ben 9 le città da bollino rosso. Ecco i dettagli con il bollettino del Ministero della Salute città per città. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Di Maio davanti ai cancelli della Bekaert con i lavoratori : 'Il ministero lavorerà per salvare i 318 dipendenti' : 'Oggi sono davanti ai cancelli della Bekaert, a Figline Valdarno in Toscana, per incontrare i lavoratori in presidio costante'. Il ministro Luigi di Maio è arrivato sino alla sede dell'azienda per un ...