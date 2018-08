' Il metodo Casalino non mi convince affatto' Parla Morcellini | Agcom

ilfoglio

: RT @raffanchio: @mariolavia @BentivogliMarco @la_giando #ServizioPubblico dovrebbe promuovere il contraddittorio a vantaggio della democraz… - pinomarte168 : RT @raffanchio: @mariolavia @BentivogliMarco @la_giando #ServizioPubblico dovrebbe promuovere il contraddittorio a vantaggio della democraz… - Hellzapoppin80 : RT @raffanchio: @mariolavia @BentivogliMarco @la_giando #ServizioPubblico dovrebbe promuovere il contraddittorio a vantaggio della democraz… - MeScapin : RT @raffanchio: @mariolavia @BentivogliMarco @la_giando #ServizioPubblico dovrebbe promuovere il contraddittorio a vantaggio della democraz… -

(Di sabato 25 agosto 2018) Roma. "Più che altro, mi auguro che non si abbia paura". Ed è una speranza per nulla rassegnata, quella di Mario. Una speranza che non a caso lo ha spinto a rientrare in anticipo nel suo ...