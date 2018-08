lagazzettadelmezzogiorno

: Il Golfo di Manfredonia inquinato dai depuratori - La Gazzetta del Mezzogiorno - PugliaTweets : Il Golfo di Manfredonia inquinato dai depuratori - La Gazzetta del Mezzogiorno - PugliaTweets : Rinaturalizzare per disinquinare il Golfo di Manfredonia - Villaggio ... - Villaggio Globale - antoniotasso : Adesso basta. Lotterò per il Golfo di #Manfredonia -

(Di sabato 25 agosto 2018) ... è infatti l'amministrazione comunale sipontina che più delle altre patisce le conseguenze, in termini di salute pubblica, di turismo e di economia locale. A cavalo di Ferragosto, come noto, in ...