Il crollo della lira turca sia da monito per i sovranisti di casa nostra

Ponte Morandi - il crollo ha generato un terremoto del 1° grado della scala Richter : La rete dei sismografi dell'Università di Genova ha registrato il fenomeno in concomitanza con il collasso della struttura

crollo ponte Morandi - periti dei pm : grave degrado della parte ovest : Il procuratore Cozzi riferisce sull'esito dei controlli. Il prossimo passo è avvisare "organi competenti per la messa in sicurezza o l'abbattimento"

Ponte Morandi Genova - il video inedito della Polizia appena dopo il crollo : La Polizia di Stato ha pubblicato su Instagram le inedite e drammatiche immagini girate dalla Polizia scientifica nei momenti immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi a Genova. Decine e decine sono i mezzi dei vigili del fuoco, Polizia e dei soccorritori intervenuti quella tragica mattina del 14 agosto. --Cade a dirotto la pioggia sopra i veicoli, le macerie e i blocchi di cemento del viadotto. Le operazioni di soccorso iniziano ...

Ponte Morandi - le immagini inedite della polizia scientifica : tra le macerie a pochi istanti dal crollo : La polizia scientifica di Genova ha diffuso le immagini registrate nei primi istanti successivi al crollo del viadotto Morandi. Agenti e soccorritori impegnati ad estrarre feriti dalle macerie in uno scenario apocalittico. L'articolo Ponte Morandi, le immagini inedite della polizia scientifica: tra le macerie a pochi istanti dal crollo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova - crollo del ponte Morandi : i reati contestati e l'indagine della Procura. I chiarimenti dell'avvocato : Mentre la politica discute di revoca della convenzione alla società Autostrade per l'Italia e dell'eventuale nazionalizzazione delle strade, c'è un dato di fatto su quanto avvenuto a Genova con il crollo del ponte Morandi: c'è un'indagine penale in corso e dal suo esito dipenderanno anche le decisioni politiche. Per ora, insomma, è un gran parlare, ma fino a quando non saranno stabilite le responsabilità dalla magistratura, saranno, appunto, ...

crollo del ponte a Genova - Iren mette a disposizione della città sette mezzi per la raccolta rifiuti : 'Il Centro Italia per ripartire punta su iniziative di territorio come la Borsa del Turismo 3 Crollo del ponte a Genova, Iren mette a disposizione della città sette mezzi per la raccolta rifiuti Dalle ...

crollo Ponte Genova : il Sindaco di Baveno chiede la verifica del viadotto della A26 : Il Sindaco di Baveno (VCO), Maria Rosa Gnocchi, ha chiesto ad Autostrade controlli allo ‘Stronetta’, il viadotto della A26 tra le uscite di Gravellona Toce e Baveno. Gnocchi chiede informazioni certe sullo stato di salute di ponti e gallerie, in particolare sul viadotto ‘Stronetta’ gia’ oggetto a primavera di un intervento di manutenzione. Il viadotto è lungo 1117 metri: e’ stato progettato dall’ingegner ...

Il video del crollo del viadotto è una simulazione della Tv russa| : La Tv russa "Channel One Russia" durante un telegiornale ha mostrato una simulazione al computer che cerca di ricostruire il crollo di ponte Morandi

Ponte Morandi - sopralluogo della commissione del Ministero : “Non solo rottura strallo ma concause all’origine del crollo” : Il crollo del Ponte Morandi ha ucciso 43 persone. Tra le macerie del viadotto di Genova si sono concluse le operazioni di ricerca delle vittime ma è appena iniziato invece il lavoro dei consulenti della procura e dei membri della commissione ispettiva del Mit, con la prima ispezione sul luogo. Presenti anche alcuni tecnici e ingegneri della Società Autostrade. Al termine del sopralluogo, il presidente della commissione Roberto ...

crollo Ponte Genova - il padre della vittima : “Monumento in ricordo dei nostri figli” : ”I nostri figli sono stati ammazzati dallo Stato, ora spetta allo Stato onorarne la memoria’‘. Rompe il silenzio Francesco Esposito, padre di Gerardo, il ragazzo di 26 anni morto insieme con tre amici (Giovanni Battiloro di 29, Matteo Bertonati di 26 e Antonio Stanzione, di 29) nel Crollo del Ponte di Genova. Lo fa per avanzare una richiesta alle istituzioni, in particolare al Comune di Torre del Greco, dove i quattro ragazzi ...

In Piemonte i funerali della famiglia distrutta dal crollo del ponte Morandi : E' stato il vescovo di Pinerolo, nel torinese, a celebrare il funerale di Andrea Vittone, della moglie Claudia Possetti e dei suoi due figli di 16 e 12 anni. I familiari non hanno voluto partecipare ...

“Ecco cosa faremo”. crollo ponte Morandi - parla Autostrade. Immediata la risposta della città e del governo : È il tempo della prese di responsabilità, e di dire cosa si farà nell’immediato. A parlare è direttamente Autostrade: “Un fondo per esigenze immediate delle vittime che verrà gestito dal Comune, un progetto per ricostruire il ponte in acciaio in otto mesi, un fondo per indennizzare tutti coloro che saranno costretti a lasciare le loro case durante la ricostruzione”. Così l’amministratore delegato di Autostrade per ...

crollo Genova - bandiere a mezz'asta in Comune. Questa sera due eventi all'insegna della beneficenza : All'evento, organizzato da Lucia Ciminelli , oltre a personaggi del mondo dello spettacolo e ad artisti emergenti, sono attesi numerosi atleti: Alex Zanardi , pilota automobilistico e maglia azzurra ...

crollo Ponte Morandi - parlano i famigliari della vittima : “Speriamo nella giustizia” : “La presenza dei ministri è molto importante. Ci ha fatto piacere. Stanno indagando e vedremo poi i risultati. Siamo arrabbiati ovviamente perché abbiamo perso un nostro caro. Crediamo e speriamo che sia fatta giustizia”. Lo ha detto lo zio di Admir Bokrina, 32 anni, una delle vittime del disastro di Ponte Morandi parlando con i cronisti a margine dei funerali di stato che si sono conclusi da poco, a Genova. Questa mattina i ...