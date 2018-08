Il biondo del momento? Quello di Julia Roberts nei toni «sandy»

Biglietti per biondo a Cinecittà World ad agosto : il programma del pomeriggio in musica : Biondo a Cinecittà World il 18 agosto per un pomeriggio speciale che trascorrerà in compagnia dei suoi fan. Il trapper di Amici di Maria De Filippi, concorrente dell'edizione numero 17 del talent show, sarà a Roma e trascorrerà alcune ore in compagnia dei suoi seguaci nel parco divertimenti Cinecittà World. Biondo a Cinecittà World arriverà alle ore 15.00 e darà vita ad un live show sul Palco della Cinecittà Street. A seguire, dopo ...

biondo al Summer Festival vede tutta Roma dal suo Roof Garden : video da Piazza del Popolo : Biondo al Summer Festival porta Roof Garden. Non è quindi un caso che veda tutta Roma, dal momento che il pubblico presente in Piazza del Popolo è ogni anno più numeroso. Quest'anno, Biondo si è trovato dall'altra parte della barricata. Solo poco tempo fa, il giovanissimo artista era infatti parte del parterre che nel penultimo settimana di giugno affolla la Piazza Romana all'ombra del Pincio. Ilary Blasi non ha potuto contenere ...

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta 26 Luglio : biondo con "Roof Garden" - fan in delirio! : Wind Summer Festival 2018, quarta puntata 26 Luglio: Cantanti e diretta. Sul palco Biondo, Loredana Bertè, Elodie, Bob Sinclair, Ermal Meta, Fabrzio Moro, Irama in Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 22:21:00 GMT)

biondo a Junior Bake Off come giudice e ospite della nuova edizione del talent : Biondo a Junior Bake Off approda come giudice e ospite della prossima edizione del talent dedicato ai dolci e ai più piccoli. Le registrazioni del programma sono partire da qualche tempo ed è proprio grazie a queste che siamo in grado di rivelarvi della sua presenza in una delle puntate dello show di Real Time. La puntata di Junior Bake Off nella quale comparirà Biondo sarà trasmessa nel mese di dicembre. Il suo sarà un doppio ruolo, quello ...

Da Ficarra e Picone a Pirandello - la stagione del Teatro biondo ricca di appuntamenti da non perdere : PALERMO - Il vento dell'entusiasmo, soffia sulla nuova stagione del Teatro Biondo a Palermo. Le recenti annate con la direzione artistica di Roberto Alajmo, hanno dato vigore e contenuti, nonchè ...

Emma e biondo insieme dopo Amici : "Sei la miglior cosa della mia vita" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018 e hanno festeggiato i primi quattro mesi insieme. Il giorno tanto importante, che si usa chiamare mesiversario ormai, è stato ieri, il 13 giugno, e non potevano che trascorrere insieme questa giornata! Facendo i salti mortali, magari, oppure riuscendo a programmare gli impegni di lavoro e riuscendo a incontrarsi. Emma ha raggiunto Biondo a Firenze, dove lui si trovava per l'evento di moda Pitti ...

biondo - Roof Garden/ Il video del suo singolo con Emma Muscat e in stile "La Grande Bellezza" : Chi ha seguito Amici 17 conosce bene Roof Garden e conosce bene Biondo ma per tutti gli altri il video che accompagna il nuovo singolo potrebbe essere il prossimo tormentone estivo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 13:11:00 GMT)

