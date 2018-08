I vigili del fuoco tra fiction e realtà

Maltempo - oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco nel Vibonese : Sono stati oltre 30 gli interventi effettuati dalle ore 17 di ieri alle ore 6:00 di questa mattina a causa del Maltempo che ha flagellato la costa. Le intense precipitazioni hanno prima colpito la ...

Terremoto Molise : 755 interventi vigili del Fuoco : Sono 755 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Basso Molise dall’inizio degli eventi sismici ad oggi. Il personale delle due unita’ mobili di Campobasso ed Isernia, supportato dai funzionari tecnici e personale operativo giunti da altri comandi limitrofi, ha lavorato senza sosta nei centri interessati dal Terremoto del 14 e 16 agosto scorso. Sono 123 le verifiche statiche condotte con inagibilita’ totale o parziale accertate, ...

Borsa Italiana - attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 24/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,43 miliardi di euro, con una variazione dell'1,14%, rispetto ai precedenti 1,41 miliardi. ...

Fiamme a Sarbia - elicottero e vigili del Fuoco al lavoro : La Spezia - Proseguono da un'ora circa le opere di spegnimento di un vasto incendio divampato nella zona di Sarbia. Sul posto sono presenti i volontari dei Vigili del Fuoco che stanno lottando per ...

Germania - enorme incendio a sud-est di Berlino : munizioni della II Guerra Mondiale ostacolano le operazioni dei vigili del fuoco [GALLERY] : 1/21 ...

Terremoto Centro Italia : in 2 anni oltre 20.000 interventi dei vigili del fuoco nella Valnerina umbra : Dal 24 agosto 2016 ad oggi “sono stati oltre 20.000 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nel comprensorio della Valnerina umbra colpito dal sisma, a cui sia aggiungo quelli nelle zone di Spoleto e Foligno“: lo hanno reso noto i vigili del fuoco dell’Umbria. “oltre 13.000 interventi si sono resi necessari per il recupero di beni e masserizie, circa 3.000 sono state le verifiche di stabilita’ e oltre 4.000 per ...

Due anni dal sisma - i vigili del Fuoco sono ancora impegnati a Norcia : da Ing. Maurizio Fattorini , Funzionario dei Vigili del Fuoco, Due anni dal sisma, i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati a Norcia. Il recupero delle opere nei vari Comuni della Valnerina, insieme ...

Due gattini intrappolati nella zona rossa di Genova sono stati salvati dai vigili del fuoco : Due gattini sono stati salvati dai vigili del fuoco durante le operazioni di sgombero dell'area interessata al crollo del ponte Morandi. Uno è ferito ed è stato portato in una clinica per animali. Entrambi sono già stati adottati con il nome di Brooklyn, come i genovesi chiamano il Morandi.I gattini, parte di una colonia, erano rimasti intrappolati in un capannone adibito a deposito proprio sotto il pilone crollato. sono ...

Tutti ad applaudire i vigili del fuoco a Genova - ma nessuno che pensi veramente a loro : Una società politica che sostituisce la coesione con il rancore non può avere futuro e mi vengono in mente i memorabili versi di Ungaretti: "C essate di uccidere i morti, non gridate più, non gridate"...

Pronti via - il disastro di Elisa Isoardi : chi la molla alla vigilia del debutto alla Prova del cuoco : Prime piccole grane per Elisa Isoardi nella sua nuova trasmissione, La Prova del cuoco . Come nota Leggo, la bella fidanzata di Matteo Salvini deve fare fronte ad alcune defezioni. Non ci saranno, ad ...

MotoGp – La Yamaha pronta per Silverstone : le parole di Meregalli alla vigilia del Gp della Gran Bretagna : Maio Meragalli svela lo spirito col quale la Yamaha arriva a Silverstone: le parole del team director alla vigilia del Gp di Gran Bretagna Dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista, a Silverstone, per il Gp della Gran Bretagna. La Yamaha non ha riposato molto nella settimana di pausa di metà agosto: domenica infatti i piloti sono scesi in pista, a Misano, per un’importante giornata di test, ...

Tir finisce contro pilone dell’autostrada. I vigili del Fuoco : “Urgente riparare la struttura” : L'incidente è avvenuto ieri mattina lungo l'autostrada A4, nel comune di Verona: un tir è finito contro un pilone dell'autostrada che ha riportato delle microfessurazioni.Continua a leggere

Cavallo cade nel canale : salvato con la gru dai vigili del fuoco : Parre, 22 agosto 2018 - Un Cavallo è scivolato in un canale d'acqua, a Ponte Selva di Parre, in Alta Valle Seriana. È successo ieri mattina intorno alle 11, 30. Secondo una prima ricostruzione pare ...

