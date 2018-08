I turisti truffati e quel Sud che commuove

turisti truffati e adottati in Salento : ANSA, - UGGIANO LA CHIESA , LECCE, , 24 AGO - Sarà conferita la cittadinanza onoraria di Uggiano La Chiesa a una coppia di Turisti toscani truffati nella scelta del bed and breakfast, ma poi " adottati "...

Il b&b non esiste - turisti truffati in Puglia. Ma l'intero paese li ospita : "Avete un mare bello - ma il cuore di più" : Una vacanza che poteva essere rovinata ma che, alla fine, si è trasformata in una delle esperienze più belle della loro vita, grazie alla solidarietà dei pugliesi. I protagonisti di questa storia si chiamano Laura Bonelli e Gianluca Pucci, una coppia di Massa, che dopo un viaggio di oltre 10 ore sono arrivati ad Uggiano, in provincia di Lecce, per trascorrere la loro vacanza. Arrivati all'alloggio, tuttavia, si sono accorti ...